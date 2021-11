Ana Patricia cree saber quién será la ganadora de la actual temporada de Nuestra Belleza Latina La conductora dio el nombre de la participante que, según ella, se alzará este año con la corona del programa de telerrealidad que vio nacer en 2010 su carrera en la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia; NBL 2021 | Credit: Mezcalent; UNIVISION A dos galas para su final, Ana Patricia tiene una opinión muy clara sobre la actual temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision), el programa de telerrealidad que vio nacer en 2010 su carrera en la televisión. "Yo lo veo el show los domingos pero yo no me he podido conectar con el programa", se sinceró la presentadora recientemente en su podcast 'Ana Patricia sin filtro'. "Para mí Nuestra Belleza Latina era hace diez años a mí nadie me tocaba la televisión, yo lo veía, me proyectaba, las estudiaba, las buscaba en Internet y ahorita ya no conecto con ninguna, es muy difícil. ¿Qué está pasando allá adentro que nosotros no vemos fuera?", se preguntó. Aunque no tiene una favorita –"la verdad ni voto los domingos", admitió–, Ana Patricia sí cree saber por varias razones quién será la chica que se alzará este año con la corona de NBL. "Yo pienso que la próxima Nuestra Belleza Latina va a ser Sirey Morán", dijo sin dudarlo. Sirey Morán Sirey Morán, participante de NBL 2021 | Credit: UNIVISION "El pueblo hondureño, el pueblo centroamericano, apoya demasiado a sus candidatas; además de que es una superbuena candidata, pienso yo. Tiene experiencia en lo que hace, se ve muy educada, además de que es muy linda. Es altísima, yo no pensé que era tan alta", comentó. Respecto a las participantes que lucharán por el segundo y el tercer lugar de la competencia, la que fuera presentadora del programa Enamorándonos (UniMas) también parece tenerlo claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lupita también se me hace superbuena candidata, Fabien superfinas y yo creo que ahí está el top 3", compartió el también exrostro de las mañanas de la cadena Univision. Lupita y Fabien Lupita y Fabien, participantes de NBL 2021 | Credit: Univision (x2) "Siento que Lupita quizá en otro año hubiese tenido la corona", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Patricia cree saber quién será la ganadora de la actual temporada de Nuestra Belleza Latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.