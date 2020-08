"Ayer terminó mi relación laboral con Telemundo". Ana Patricia Candiani confirma su salida inmediata del noticiero Continúan los despidos en la cadena. El más reciente ha sido el de la conductora del noticiero de Telemundo 52 que así lo confirmó en un comunicado. "Gracias a la vida que me ha dado tanto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un sentido escrito, Ana Patricia Candiani, conductora de los informativos de Telemundo 52, anunció su repentina salida de la que ha sido su casa televisiva durante casi una década. El canal sigue haciendo recortes y la periodista ha sido la siguiente en la lista. Triste pero agradecida por todo lo vivido, así fue su anuncio a través de sus redes sociales. "Ayer 3 de agosto terminó mi relación laboral con Telemundo52 Los Ángeles. La empresa, según se me informó, decidió recortar puestos de trabajo como parte de una reestructuración de las estaciones en todo el país. Agradezco la sintonía de cada uno de nuestros televidentes, y su confianza durante 9 años 7 meses en que me permitieron informarles a través de este canal", comienza su comunicado compartido en Instagram. Ante todo quiso agradecer a sus colegas y compañeros durante todo este tiempo pero especialmente a su público fiel que tantas muestras de cariño le ha mostrado en las últimas horas. Mientras nuevas caras llegan a la cadena, otras más veteranas dicen adiós para comenzar un nuevo camino. Héctor Sandarti, Carolina Sandoval y ahora Ana Patricia arrancan una nueva etapa, eso sí llena de nuevos retos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la Agencia Efe, Telemundo también ha despedido a Martín Plascencia, otro de los rostros más conocidos de Telemundo Los Ángeles como parte de las medidas de recorte de personal. Mientras Candiani era la conductora principal del noticiero, Martín ocupaba el puesto de reportero en el que llevaba 20 años. Lo mejor a ambos en el nuevo camino profesional que emprenden.

