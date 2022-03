Ana Patricia anuncia su regreso a Despierta América como colaboradora, ¿desde qué día y qué hará? La presentadora mexicana regresa al programa matutino de Univision que fue su casa durante muchos años con una sección propia que promete dar mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia La semana pasada, Ana Patricia regresó a Despierta América (Univision) como invitada solo por un día para recordar su participación en el programa matutino de Univision que conducen Alan Tacher, Karla Martínez y compañía con motivo de la celebración de sus 25 años. Durante su visita, la carismática conductora mexicana, quien anunció el año pasado su retiro temporal de la televisión, dio a conocer para sorpresa de muchos que estaría de vuelta muy pronto en el show –ahora como colaboradora– con una sección propia dentro del programa. "A mí en mi podcast me escriben muchísimo sobre sus historias, que les gustaría que toque algún tema en específico, están pasando por una situación con su pareja, con su novio o con alguna amiga, por qué no, así que me encantaría que escriban a las redes de Despierta América y aquí vamos a tener su consejería sentimental. Y ahí entre todos les ayudamos a salir adelante, así que los voy a visitar de vez en cuando, me van a tener por acá un poquito aquí y allá", contó la también empresaria, quien supera los 2 millones y medio de seguidores en Instagram. Precisamente, este lunes en esta misma red social Ana Patricia anunció el día en el que se dejará ver nuevamente en el estudio de Despierta América como colaboradora del show. "Quiero decirles que mañana en Despierta América ustedes van a tener un espacio en donde se van a poder desahogar, donde van a poder sacar sus penas y donde una amiga los va a escuchar, bueno los va a leer", informó de lo más ilusionada la presentadora. Tal y como anunció Ana Patricia, será este martes 22 de marzo cuando la exconductora de las mañanas de Univision regrese a la que fue durante años su casa, esta vez para quedarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero sus mensajes con sus historias, nombres si quieren que salgan al aire o si no díganme pónganme anónimo, confíen en mí que yo les voy a dar un consejo, unas palabras de aliento con todo mi corazón y quizás no solamente yo", compartió la presentadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Patricia anuncia su regreso a Despierta América como colaboradora, ¿desde qué día y qué hará?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.