Compañeros arropan a Ana Patricia en una de las decisiones más importantes de su vida Por Moisés González

Ana Patricia

Tras 10 años de trabajo ininterrumpidos en la televisión, Ana Patricia anunció este lunes en su programa Enamorándonos USA (UniMas) que pondrá en pausa su carrera a partir de junio para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. "Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano", compartió visiblemente emocionada la conductora. Su valiente decisión ha sido muy aplaudida por sus compañeros de profesión.

Adiós a la televisión

Ana Patricia

"Hoy es una noche muy importante para mí", anunciaba Ana Patricia este lunes horas antes de comunicar en su programa Enamorándonos USA (UniMas) una de las decisiones más importantes de su vida: su retiro temporal de la televisión. "Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración", anunció.

Hasta pronto

"Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio cuando termine esta temporada de Enamorándonos", aseveró Ana Patricia, quien se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión hispana.

Reacciones

Ana Patricia

La decisión tomada por la excopresentadora de Despierta América (Univision) ha sido muy aplaudida entre sus compañeros de profesión, empezando por quien es su pareja en el reality de UniMas, Rafael Araneda.

Rafael Araneda

Rafael Araneda

Querida Anita, creo que ya te lo dije todo. Sin duda te extrañaremos y mucho. Pero te admiro desde lo más profundo por la valiente decisión que has tomado en el mejor momento de tu carrera. Estoy seguro que tus hermosos pequeños te lo agradecerán para el resto de sus vidas. Te queremos muchísimo.

Francisca

Francisca Lachapel

¡Qué valiente eres mana! Te quiero mucho. Tú estás bendecida por Dios, siempre estarás bien. Disfruta de tus chiquitos, nada es más importante que ellos. Te mando un abrazo. ¡Sé feliz!

Clarissa Molina

Clarissa Molina

Ana eres una niña muy especial. Nos enseñaste tanto en este vídeo. Recuerda que Dios está contigo en cada paso.

Lourdes Stephen

Lourdes Stephen

Ser exitoso es ser feliz y mi querida Ana cuando uno está seguro de lo que quiere es muy difícil equivocarse. Dios te bendiga siempre, guerrera, emprendedora, madre y mujer extraordinaria. Te quiero.

Carolina Sandoval

Carolina Sandoval

Te admiro más que nunca, no tiene comparación la familia con nada. Bella, dulce e inteligente.

Jomari Goyso

Jomari Goyso

Mi Ana, te abrazo fuerte. Que Dios te ponga donde más puedas brillar.

Karina Banda

Karina Banda

Que valiente mi Anita. La vida nos sacude y nos hace reflexionar de lo rápido que se va la vida. Eres una fregona, ve y disfruta de tus hijos que te esperaremos con mucho amor cuando estés lista para volver.

