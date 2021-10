Exclusiva: ¿Qué dijo Ana María Polo sobre la participación de Karina Banda en Caso cerrado? Hace unos días, se dio a conocer que Karina Banda actuó en uno de los conflictos que se presentaban en Caso cerrado. Ante ello, la doctora Ana María Polo hablo sobre esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de convertirse en la conductora de Enamorándonos USA, Karina Banda probó suerte en la actuación. Así, logró una de sus primeras oportunidades de la mano de Ana María Polo en su popular programa Caso cerrado. La esposa de Carlos Ponce apareció en el reality interpretando a Margarita, una mujer casada que le fue infiel a su esposo con su instructor de gimnasio. ¿Qué opina la doctora de la participación de la presentadora mexicana en la emisión televisiva que encabezaba? "Me acuerdo de Karina Banda porque vi [el programa] hace poco en internet. El caso específico no lo recuerdo", mencionó Polo a People en Español. "Como nunca mentí, nunca dije nada. Los casos son reales; es decir, están basados en hechos reales, en historias que han sucedido o estaban sucediendo en el momento". La famosa jueza dejó claro que en esta emisión era normal que aparecieran actores porque había situaciones que podían resultar peligrosas para los participantes verdaderos; sin embargo, siempre ha dejado claro que todos los capítulos buscaban dejar un aprendizaje en el espectador. "Este es un programa voluntario, la gente tiene que usar la cabeza, pensar. ¿Tú vas a un programa donde puedes resultar preso o con una sentencia de cientos o miles de dólares? Nadie va a querer ir a ponerse en una situación como esa. Eso no roba de la lección que puede haber ahí", aclaró. Ana María Polo y Karina Banda Credit: Ana María Polo Instagram Karina Banda Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En cada caso hay una moraleja, hay una lección; alguien aprende algo diferente. Aprendí tanto de las situaciones que se presentaban en Caso cerrado. ¡Es televisión señores! Esta gente que piensa que esos realities shows, son reality, no sé en qué mundo viven", continuó. "En el momento en que tú prendes una cámara, aunque sea dentro del juzgado, hasta los abogados empiezan a actuar. Actúan los abogados, actúan los testigos, hasta el reportero de la corte. Porque la cámara da eso, se prende la cámara y la postura es otra. El reality más grande que puedes ver en televisión es la noticia; eso que capta una cámara sin que nadie sepa que la cámara estaba funcionando, eso es reality, lo demás es televisión". La doctora Ana María Polo, quien de momento está apoyando una campaña con Stand Up to Cancer para hacer conciencia en los latinos sobre la prevención y cuidado de esta enfermedad, y que durante este mes utilizará sus redes sociales para dar información al respecto, reveló que está estudiando la posibilidad de regresar con Caso cerrado en otra plataforma o televisión tras su cancelación en 2019 con Telemundo.

