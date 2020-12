Close

EXCLUSIVA Ana María Polo: "Despedirnos de un equipo que llevábamos 19 años juntos fue difícil" A un año de haber grabado el último episodio de Caso cerrado (Telemundo), la doctora confiesa a People en Español que extraña la televisión y revela cómo quedó su relación con la cadena. ¿Volvería a grabar nuevos casos? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace justo un año, el 10 de diciembre de 2019, la doctora Ana María Polo grabó su último episodio del exitoso programa Caso cerrado (Telemundo), concluyendo así una exitosa etapa de casi dos décadas que la llevó a convertirse en un referente dentro de la comunidad hispana. 12 meses después, en entrevista exclusiva con People en Español, la presentadora de origen cubano confiesa si extraña la televisión y revela cómo quedó su relación con la cadena. ¿Extrañas la televisión? Sí, la televisión es como una droga mala y buena. Buena porque el que tiene eso por dentro lo lleva y se le satisface a través de realizarlo y manifestarlo. Mala porque cuando no estás haciendo sientes ese deseito, esa picazón, que es una de las cosas que todavía me hace pensar que voy a seguir haciendo cosas porque todavía siento la picazón (ríe) y la extraño. Image zoom Doctora Ana María Polo | Credit: Cortesía ¿Cuándo grabaste el último episodio? En diciembre del año pasado, de hecho te puedo decir la fecha exacta, fue el 10 de diciembre. Hay todavía programas inéditos que no han llegado al aire. Todavía Telemundo los tiene. Pero a esos programas les falta un ingrediente bien importante que es la actualidad. - Doctora Ana María Polo O sea que recuerdas perfectamente cómo fue y qué sentiste… Absolutamente. Despedirnos de un equipo que llevábamos 19 años juntos, que habíamos pasado por miles de cosas, que nos habíamos desarrollado de miles de maneras sí fue difícil, pero nos hemos mantenido todos en contacto, conversando, sabemos en lo que estamos, nos gustan los recuerdos y sabemos las lecciones que aprendimos que fueron muy valiosas. El programa se sigue repitiendo con éxito, ¿existe alguna posibilidad de volver a grabar nuevos episodios o ya es una puerta que cierras definitivamente en tu vida? No, esa puerta no la cierro. Yo siento que Caso cerrado sigue vivo. Es un formato que a la gente le gusta y, no sé, por la recepción que recibo, tanto de los fans como de las personas en la industria, siento que todavía tengo ganas de hacer un poquito más. Hay todavía programas inéditos que no han llegado al aire. Todavía Telemundo los tiene. Pero a esos programas les falta un ingrediente bien importante que es la actualidad. Caso cerrado siempre reflejaba lo que estaba pasando en el mundo y naturalmente esos programas no tienen esa actualidad. Aparte de la pandemia, ha traído miles de otras cosas porque, por ejemplo, los suicidios están más altos que nunca, la violencia doméstica… miles de problemas que se han forjado y se han creado por causa de la pandemia y del manejo de la pandemia, así que faltan cosas. Si se me da la oportunidad de volver a comenzar a grabar naturalmente tiene que haber una cura para el COVID porque yo no voy a cambiarle el formato al programa. O sea el contacto ese humano que yo tengo con la gente, de besarlos y abrazarlos, los niños los cargo, no lo voy a cambiar, entonces para poder grabar de esa manera tiene que haber una cura para el COVID, así que ese factor está ahí como condición. Yo simplemente terminé mi contrato y les indiqué en un tiempo de que no iba a volver, sin saber lo que iba a pasar, porque si hubiera firmado de nuevo hubiéramos tenido que suspender las grabaciones. - Doctora Ana María Polo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo quedó tu relación con Telemundo? Yo simplemente terminé mi contrato y les indiqué en un tiempo de que no iba a volver, sin saber lo que iba a pasar, porque si hubiera firmado de nuevo hubiéramos tenido que suspender las grabaciones. Pero no, no fue nada, fue simplemente el terminar de unas jornadas muy bonitas, muy beneficiosas para ambos, que yo creo que el público gozó, y es ahora momento, no sé, de buscar otras plataformas. Este mundo realmente se ha multiplicado tanto en plataformas interesantes que hay que experimentar eso también. Image zoom Doctora Ana María Polo | Credit: Cortesía ¿Los planes de la película que habías anunciado sobre Caso cerrado cómo van? Estamos desarrollando el guion, cada vez se desarrolla mejor y mejor. Estamos enfocando para ver si podemos grabar en el verano del año que viene. La compañía FORASTERO, me imagino, son ellos los que están buscando los actores que van a desarrollar a los personajes de la película. ¿Qué puede esperar el público de la película? No es un documental ni es una historia mía. Es una película de ficción que refleja un poco el carácter de Caso cerrado, que es medio comédico, es medio dramático, es sentimental, es un poco absurdo en momentos y por ahí va. Estoy ilusionada. Me parece que va a ser muy divertido.

