Ana María Polo es acusada en redes de engañar al público con los casos que presenta en Caso cerrado ¡y así responde la doctora!

La doctora en leyes Ana María Polo fue acusada recientemente a través de las redes sociales de engañar a su público al presentar supuestamente casos falsos durante su exitoso programa Caso Cerrado, cuya edición estelar se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo. Así lo denunció hace varios días en Instagram un seguidor del veterano espacio tras percatarse de que uno de los litigantes era amigo suyo y le habían pagado para que representara un problema de pareja.

“Con todo respeto le informo que usted nos engaña con su programa porque yo era un seguidor suyo y me di cuenta de que todos sus casos son falsos ya que un amigo salió en su programa con un supuesto problema de pareja y luego de eso lo llamé y me informó que eso era falso porque ustedes le pagaron una cantidad de dinero para que saliera en televisión realizando ese drama. Creo que está jugando con su nombre y credibilidad”, denunció en redes el susodicho.

Segura de la profesionalidad con la que trabaja todo el equipo de Caso Cerrado para ofrecer un producto de calidad al televidente, Polo no dudó en hacer frente al polémico comentario:

“Saludos, recuerda que algunos casos son dramatizados ya que no todo el mundo está dispuesto a salir en televisión”, le respondió la doctora, dejando claro que todos los casos que se presentan en el programa son reales, no así las personas que los representan ya que en ocasiones tienen que recurrir a actores cuando los litigantes no quieren que su imagen quede expuesta.

Lejos de atacarla o quejarse por contratar a actores en su programa, los seguidores de Ana María Polo no tardaron en apoyar a la abogada ya que fueron muchos los que salieron en su defensa:

“Si lees, al final del programa aclara que hay casos que tienen que ser dramatizados porque a las personas no les gusta enseñar la cara por televisión. Antes de acusar que nos engañan infórmate”, le recomendó uno de los seguidores de la doctora a la persona que se había atrevido a asegurar que la presentadora del programa Caso Cerrado estaba engañando a su público.

“No veo lo malo aquí, yo siempre he tenido claro que aquí en Caso Cerrado hay muchos casos que son dramatizados y otros que no”, comentó por su parte otra persona.