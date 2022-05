Ana María Polo anuncia su regreso a la televisión con una nueva temporada de Caso cerrado Alejada de la pequeña pantalla desde 2020, la doctora Polo volverá a ponerse al frente del exitoso formato televisivo con una nueva temporada repleta de importantes novedades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco Ana María Polo | Credit: Mezcalent Aunque el programa ha continuado al aire por la pantalla de Telemundo, hace más de 2 años que la doctora Ana María Polo grabó el último episodio de su exitoso programa Caso cerrado, concluyendo así una exitosa etapa de casi dos décadas como parte del talento de la cadena hispana. "Sí [extraño la televisión]", confesaba Polo a finales de 2020 en una entrevista con People en Español. "La televisión es como una droga mala y buena. Buena porque el que tiene eso por dentro lo lleva y se le satisface a través de realizarlo y manifestarlo. Mala porque cuando no estás haciendo sientes ese deseito, esa picazón, que es una de las cosas que todavía me hace pensar que voy a seguir haciendo cosas porque todavía siento la picazón (ríe) y la extraño". Tras varios años alejada de la pequeña pantalla, la doctora Polo está de regreso y lo hace, como no podía ser de otra forma, de la mano de su exitoso programa Caso cerrado. Ana María Polo Ana María Polo | Credit: Mezcalent Ana María Polo selló recientemente un acuerdo con Cinemat y la distribuidora Mega Global Entertainment (MGE) para la producción y distribución de una nueva temporada de Caso cerrado, que regresará, según se avanzó en un reciente comunicado de prensa difundido por MGE, "con un nuevo estudio, nuevas secciones, pero la misma fuerza y humildad que caracterizan a la Dra. Polo y que han hecho del programa el de mayor audiencia entre los hispanos de todo el mundo por más de dos décadas". "Me siento muy emocionada de comenzar esta próxima etapa de Caso cerrado porque además de sentir un profundo agradecimiento con la audiencia que me ha seguido durante todos estos años, también siento un gran compromiso de seguir aportando a las nuevas generaciones un contenido empático, relevante y humano, que le ofrezca a los hispanos alrededor del mundo un concepto de justicia que incluye temáticas diferentes, especialmente en estos momentos en los que hemos enfrentado fuertes retos y distintas problemáticas como humanidad", comentó la doctora, quien está a punto de alcanzar los 2 millones y medio de seguidores en Instagram. Así será el nuevo Caso cerrado La nueva temporada de Caso cerrado "mantendrá la esencia que lo ha convertido en el programa de su género de mayor duración y audiencia durante más de 20 años". Pero "se grabará en un estudio con un nuevo set y decorado, y contará con contenidos actuales y relevantes, además de nuevas secciones que permitirán que el público se acerque aún más a la doctora". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La producción estará a cargo de la productora Cinemat, basada en Miami y liderada por José Vicente Scheuren, quien cuenta con la experiencia de haber producido tres exitosas temporadas previas del programa. Por su parte, la distribución internacional estará a cargo de MGE, liderada por Esperanza Garay, quien durante su extensa trayectoria previa en Telemundo estuvo al frente de la venta internacional del programa durante casi una década.

