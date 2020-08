Ana María Canseco defiende a María Celeste Arrarás: "¿Por qué no hacerle una despedida como toda una reina que es?" En una sincera entrevista con Javier Ceriani, la comunicadora y exintegrante de programas como Despierta América y Un nuevo día, sacó la cara por la que fuera el alma de Al rojo vivo durante casi dos décadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada le ha frenado nunca, ni siquiera su salida de Despierta América (Univisión) y, posteriormente, Un nuevo día (Telemundo). Ana María Canseco lleva la profesión en la sangre y en el corazón y por eso a día de hoy sigue contándonos la última hora a través de su blog y su canal de Youtube, siempre actualizado con noticias y entrevistas. Con la ola de despidos televisivos de las últimas semanas, la mexicana de 52 años se ha pronunciado con la elegancia y el saber estar que le caracterizan. En una sincera entrevista con Javier Ceriani, uno de los presentadores del programa Chisme no like, no tuvo problema en dar su punto de vista sobre la salida de Telemundo de su colega, María Celeste Arrarás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cómo es posible que una carrera brillante, que una María Celeste que le puso una cara importante a Telemundo, después de 18 años, una vida entera, se la dedica, y se acaban los lazos. Pero, ¿por qué no hacerle su despedida como toda una reina que es? Me da la impresión de que sienten que son como muebles, vamos a cambiar este mueble y vamos a poner este", dijo a Ceriani si pelos en la lengua. Después de lo ocurrido, Ana María se puso rápidamente en contacto con ella y con Rashel Díaz, también fuera de Un nuevo día, con las que se ha mandado mensajes y a las que ha transmitido todo su cariño y respeto. Ella fue de las primeras en pasar por este trance y es también el ejemplo de que la vida sigue y, a veces, incluso mejor. La conductora ha dado un nuevo paso y ha dejado atrás su vida en Miami para comenzar de nuevo en San Antonio, Texas. A través de su perfil en Instagram nos mostró cómo estaba siendo su mudanza. "No se imaginan los recuerdos que me llevo de más de 20 años de vivir esta bella ciudad que me vio crecer profesionalmente", escribió. Los nuevos comienzos son siempre una aventura maravillosa que Ana María está dispuesta a vivir con todas sus ganas. Así que estaremos pendientes de esta apasionante etapa y, sobre todo, de lo que nos cuente a través de sus diferentes plataformas. ¡Un abrazo y lo mejor de lo mejor, compañera!

Close Share options

Close View image Ana María Canseco defiende a María Celeste Arrarás: "¿Por qué no hacerle una despedida como toda una reina que es?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.