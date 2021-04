Ana María Canseco "agradecida" de estar de regreso en Despierta América La presentadora mexicana revela, además, si mantiene relación con sus excompañeros de Un nuevo día y opina sobre el renovado programa matutino de Telemundo, hoy Día. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas, Ana María Canseco vuelve a tener contacto directo con su público a través de la pequeña pantalla como colaboradora habitual de Sin rollo, el popular segmento del programa matutino Despierta América (Univision) en el que participa virtualmente desde su casa en San Antonio, Texas. En entrevista exclusiva con People en Español, la carismática presentadora mexicana nos cuenta qué siente al estar de regreso en la televisión –¿será que llegó para quedarse?– y nos confiesa, entre otras cosas, si mantiene contacto con sus compañeros de Un nuevo día a 3 años de su salida del show. ¿Cómo surgió la oportunidad de regresar a Despierta América? La invitación me llegó por medio de mi representante Raúl Mateu por parte de la querida jefa Luz María Doria. Era para un día. Emocionada y contenta casi no pude dormir. Así como cuando éramos niños en Navidad. La verdad fue muy divertido. Carlitos hace un trabajo excelente y al aire me invitaron para regresar y de ahí he estado todos los días. Agradecida y muy contenta por volver a sentir un programa en vivo y muy agradecida con todo el equipo. Se siente la buena onda, la armonía y las ganas de hacer todos los días un programa especial. ¿Hasta cuándo te podremos ver en el programa? ¿Llegaste para quedarte? La verdad que no lo sé. Yo solo le pido a Dios que me guíe y me ponga en donde tenga que estar. ¿Qué sientes cuando el público pide insistentemente en redes sociales que estés en la televisión? No tengo palabras para agradecer el cariño que por tantos años me han dado. Me han apoyado, peleado, consolado y me han dado ánimos, siempre con mucho cariño. Me hace sentir que estos 24 años sembré cosas bonitas y ese es el fruto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se cumplen 3 años de tu salida de Un nuevo día, ¿mantienes contacto con alguno de tus excompañeros? Con algunos claro que sí, pero muy de vez en cuando. Has podido ver algo del nuevo programa matutino de Telemundo hoy Día, ¿qué te parece? La verdad que no mucho, pero de lo que he visto estoy muy contenta por el embarazo de mi querida Chiquibaby y veo a Adamari más bella que nunca.

