Ana Layevska rompe estereotipos de la comunidad latina en Estados Unidos con The Flowers La actriz es una de las protagonistas de la nueva serie de la productora neoyorquina Golden Ceiba que muestra una nueva faceta de los latinos en Estados Unidos. La divertida comedia ya está disponible en Amazon Prime. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un grupo de artistas excéntricos y talentosos viajan a México para exhibir sus obras en la feria de arte más importante del continente y así competir por un contrato de exclusividad con un famoso dealer de arte de Nueva York. Entre estos acontecimientos llega un ramo de flores anónimo que cae en las manos equivocadas, colapsando la feria y generando una serie de divertidos malentendidos que afectarán a todos los participantes. Este es el punto de partida de The Flowers, la nueva serie de la productora neoyorquina Golden Ceiba que rompe todos los estereotipos clásicos de la comunidad latina en Estados Unidos. "A los latinos en Estados Unidos se nos suele ver en personajes clichés, ya sea el narco, la hot latina, o la historia del inmigrante. Y en The Flowers se rompen esos estereotipos porque los protagonistas no solo son latinos sino que también son exitosos en Estados Unidos y ese éxito no tiene nada que ver con su color de piel sino con su capacidad de salir adelante", cuenta la reconocida actriz Ana Layevska, quien forma parte del elenco protagónico de la serie. Image zoom Póster promocional The Flowers Cortesía "Estados Unidos es un país de inmigrantes y la serie lo muestra muy bien. Los protagonistas son latinos exitosos y eso es lo que queremos mostrar para romper esos estigmas y esas etiquetas que nos han puesto", agrega la actriz de telenovelas de Televisa y Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie consta de 5 capítulos y está disponible desde el pasado 25 de septiembre a través de la plataforma Amazon Prime en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Filmada en inglés y en español, la ficción también cuenta con las actuaciones de Guillermo Iván, Zair Montes, Ilean Almaguer, Bradley Gregg y Abril Schreiber, entre otros. "Me encanta actuar en inglés. Para mí es un reto sobre todo porque es mi tercer idioma y siempre hay una necesidad de investigación y perfección en cuanto a pronunciación y memoria. No es la primera vez que lo hago y me encanta porque implica otros retos", reconoce la intérprete de 38 años, a quien no le faltan motivos para invitar al público a ver esta historia. https://vimeo.com/460348039 "[El público tiene que ver la serie] por muchas razones. Principalmente porque es una serie hecha por latinos para latinos y para cualquier otro público mainstream, porque enaltece al latino y a la latina, y a su vez también cuenta una historia divertida, atípica y entretenida. La idea siempre es tratar de entretener a la gente con historias novedosas y The Flowers es una de esas historias que no se parece a ninguna otra y que está contada diferente", asegura.

Close Share options

Close View image Ana Layevska rompe estereotipos de la comunidad latina en Estados Unidos con The Flowers

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.