Ana Jurka sobre la nueva etapa de En casa con Telemundo: "No puedo ser hipócrita, me sigue doliendo… no quise verlo" Tras su salida del programa En casa son Telemundo, Ana Jurka habla en exclusiva sobre su futuro y cómo se siente con la nueva etapa del programa sin ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Jurka Ana Jurka | Credit: Cortesía Hace unos días Ana Jurka dijo adiós al programa En casa con Telemundo y a pesar de tener nuevos y jugosos proyectos con la cadena, a la hondureña aún le duele ya no ser parte de la emisión. "No puedo ser hipócrita, la verdad, sí me dolió muchísimo y me sigue doliendo", dijo a People en español en exclusiva. "Todavía estoy procesando muchas cosas". De hecho, en cuanto la presentadora recibió la noticia, decidió tomarse un tiempo para analizar muy bien lo que estaba escuchando. "Mi jefe el día que me dijo [la noticia] lo primero que dijo me dijo fue: '¿Cómo te sientes?, ¿tienes alguna pregunta?'", recuerda la periodista. "Le dije: 'Necesito procesar primero, deja pensar absolutamente todo y la próxima semana que me sienta un poco mejor [hablamos]', y literal eso hice", y continúa. "Dejé pasar una semana, pasaron cien mil cosas por mi cabeza y después le dije: '¿Qué quieres de mí, ¿qué quieres que haga?'". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por fortuna, mucho. Ana Jurka se convertirá en la conductora de todos los partidos de la selecciones de Estados Unidos y además viajará a Nueva Zelanda y a la copa femenina de Australia. "Son los premios a los sacrificios que uno hace el día a día", dice la también conductora del programa Zona mixta. "Es el premio a ese esfuerzo". Sin embargo, aún está de duelo por su salida de En casa… "Fue el inicio de esta nueva etapa [del programa] sin mí y no lo vi, no quise verlo", confiesa la artista. "Porque todavía no me siento lista para verlo". El que no haya podido ver a Carlos Adyan junto a sus compañeras Aleyda Ortiz y Andrea Meza, no quiere decir que Ana no les desee lo mejor a todos en este nuevo capítulo. "Creo que va a empezar una mejor etapa, creo que va a mejorar muchísimo porque tienen un equipo muy bueno y Carlitos ama ese programa y pone todo su empeño".

