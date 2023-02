"Desde aquel momento yo era una presentadora de deportes prestada a entretenimiento y el préstamo termina hoy. Quiero que sepan que me voy bien, confiando en Dios en que me voy en el momento correcto y con el corazón lleno de agradecimiento a este equipo que amo y respeto tanto. Aquí aprendí a que está bien soltarse el pelo y bailar un rato aunque no haya música, que está bien bajar las paredes y mostrarte vulnerable, aquí me hice más coqueta y descubrí que soy más femenina de lo que yo creía, aquí me acerque más a mi mamá, conocí a una audiencia que no conocía, me hice más sensible, aquí me hice más mujer", prosigue.