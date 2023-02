Ana Jurka anuncia su salida de En casa con Telemundo La conductora concluirá esta semana su ciclo en el programa de las tardes de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Jurka Ana Jurka, conductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Ana Jurka Tras 3 años al frente de la conducción de En casa con Telemundo, Ana Jurka finalizará esta semana su ciclo en el programa familiar de las tardes de la cadena hispana. "Me voy a la cama a descansar para una semana que será de muchas emociones. Será mi última en En casa con Telemundo después de 3 años", anunció este domingo la conductora hondureña a través de su página de Facebook, donde puede presumir de tener más de 2 millones de seguidores. "Ya algunos lo han leído por muchas partes, ahora se los estoy confirmando". Jurka, quien conduce desde 2020 este show de entretenimiento junto al puertorriqueño Carlos Adyan de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este, reconoció que "será un cambio fuerte" a su rutina diaria, "pero con mucha fe en Dios es el correcto porque él lo decidió". Ana Jurka Ana Jurka y Carlos Adyan, conductores de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Ana Jurka "Tendré más tiempo con mi familia y para mis cosas personales, incluyendo volver a mis andadas por aquí junto a ustedes. Los últimos 3 años trabajando [en] dos empleos totalmente diferentes fueron maravillosos, pero también duros y me quitaron demasiado tiempo, así que no podía estar mucho por aquí. Ahora volveré. Como siempre gracias de antemano por el apoyo", compartió. La conductora, quien tiene una historia de superación personal a sus espaldas, informó que volverá a enfocarse "solo en deportes" a partir del 17 de febrero. "Les daré más detalles en estos días". Ana Jurka Ana Jurka, conductora de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Ana Jurka Las reacciones de sus seguidores a la noticia no se hicieron esperar. "En casa con Telemundo ya no será lo mismo sin ti", escribió una persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te vamos a extrañar pero si es por estar con la familia muchas bendiciones", comentó otra. "Se te va a extrañar mucho, el programa no será lo mismo sin ti, pero mucha suerte", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

