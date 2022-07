Ana de la Reguera sobre la serie Ana, "Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida" La actriz mexicana habla en exclusiva sobre el show basado en su vida y que estrena su segunda temporada en Pantaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La serie de comedia Ana (Pantaya), protagonizada por la mexicana Ana de la Reguera regresa a las pantallas con nuevos capítulos en su segunda temporada. En esta nueva edición cuenta con la participación especial del exgalán de telenovelas peruano Christian Meier y vuelve a la carga con más aventuras de Ana, la joven actriz que busca abrirse paso en Hollywood. "El hecho de haber escrito Ana fue lo que me dio la paciencia para tener paz y tranquilidad como actor en mi día a día y esto me dio la paciencia de estar trabajando en algo siendo creativa", exclamó de la Reguera durante su reciente aparición en el show People VIP de People en Español. "Ha sido lo mas difícil que he hecho en mi vida", asegura la actriz veracruzana sobre el show basado en su propia vida. "Pero sí tienes que estar alimentando tu arte de otra manera. Los actores necesitamos estar constantemente preparándonos porque si no se vuelve una profesión que mucha gente la deja porque sí es muy frustrante y hay que esperar mucho". ¡Mira arriba nuestra entrevista con Ana de la Reguera arriba! Ana de la Reguera seria Ana Pantaya Credit: Cortesía Pantaya Christian Meier hace una aparición especial en la historia, a invitación de su amiga Ana, según él mismo reveló a People VIP . Christian Meier en la serie Ana Credit: Cortesía pantaya SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡No te pierdas People VIP! El show, presentado por Kika Rocha, Nohelia Castro y Mayra Mangal, se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m. EST/ 3:00 p.m. PST por Facebook Live. Todos los capítulos están disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana de la Reguera sobre la serie Ana, "Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.