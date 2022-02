Ana Brenda y Rafa Araneda de regreso en Tu cara me suena Tras los conflictos que atravesaron durante la primera entrega de esta emisión a causa de la pandemia, Ana Brenda y Rafa Araneda están de vuelta para mostrar un rostro desconocido de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva entrega del reality Tu cara me suena regresa a las pantallas y se convierte en el primer proyecto televisivo de este tipo tras la fusión de Televisa y Univisión; de nueva cuenta, Ana Brenda Contreras y Rafa Araneda repiten como presentadores. Ahora, hablan de lo que representa para ellos este proyecto. "Estoy muy contenta", mencionó Contreras a People en Español. "Cada vez que regreso a un proyecto de Univisión, es mi casa, es familia, es diversión. Más allá de lo que la gente ve frente a cámara, el estar detrás de cámara es donde realmente uno vive el día a día su trabajo". "Ser un presentador, el animador de este programa es un privilegio en todos los sentidos", dijo por su parte Araneda. "Es un privilegio porque es un show realmente divertido, familiar, que aglutina porque muestra a estrellas internacionales en una faceta absolutamente desconocida, sometidos a un rigor que no conocían, el transformar el cuerpo, especialmente el rostro". Para ambos conductores, este proyecto es un reto a nivel personal y profesional. "Tenemos una misión que es sacar lo mejor de nuestras celebridades, intentar acompañar, pero también, poder llevarle a la audiencia los nervios, las emociones, las incomodidades, las infelicidades de una competencia, porque finalmente hablamos de una competencia, que se desarrolla entre estrellas. Por lo tanto, hay que tener el tacto, la sensibilidad", agregó Rafa. Ana Brenda y Rafael Araneda Ana Brenda y Rafael Araneda | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando intentó hacer algo como conductora, ya sea en Tu cara me suena o Grammy, lo que sea, siempre, aunque no me conozcan las personas que dirigen el proyecto me dicen lo mismo, yo represento al televidente y creo que porque me sale natural lo fan", expresó Ana Brenda. "A lo que nos confrontamos todo el tiempo todos los artistas, el dar algo nuevo, no aburrir, dar algo fresco, que no sea lo mismo de siempre. Que la gente te vea evolucionar, mejor, más despierta. Porque la conducción no es fácil y menos en un programa en vivo, en un reality". Araneda considera que también los participantes deben sortear un gran desafío. "El intentar interpretar, homenajear y ponerse en la piel de una estrella es muy difícil y que una estrella tenga que ser humilde, dejar su ego de lado, vestirse y cambiar lo que a esa persona le ha servido para ser una celebridad, implica un desafío para el equipo", mencionó. Tu cara ma suena Tu cara me suena | Credit: Cortesía UNIVISION Esta temporada promete ser más emocionante que nunca y ahora se verá de manera simultánea por Estados Unidos y México; lo cual, tendrá una mayor audiencia. "Muy contenta que, en esta ocasión, el proyecto se verá por primera vez en México, que es también casa para mí y una nueva temporada en Miami", concluyó Contreras. Tú cara me suena con Ana Brenda Contreras y Rafa Araneda estará muy pronto en las pantallas de televisión.

