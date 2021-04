Ana Brenda regresa a la actuación La actriz encabeza el reparto de Pálpito, la nueva serie original de Netflix que se graba actualmente en Colombia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 está siendo un gran año para Ana Brenda a nivel profesional. El segundo trimestre apenas inicia y la actriz nacida en McAllen, Texas, ya tiene su agenda repleta de trabajo. Desde hace varias semanas, la que fuera heroína de exitosos melodramas de Televisa como Corazón indomable, La que no podía amar y Por amar sin ley se encuentra grabando en Colombia un ambicioso proyecto que marcará su esperado regreso a la actuación. Aunque los detalles del mismo se mantenían en secreto, este martes se reveló que se trata de Pálpito, la nueva serie original de Netflix sobre el peligroso mundo del tráfico de órganos. "Sorpresa bebés", compartió emocionada Ana Brenda a través de su perfil de Twitter. La esperada serie gira alrededor de Simón, un hombre que decide lanzarse al peligroso mundo del tráfico de órganos en busca de venganza luego de que asesinan a su esposa para quitarle el corazón y trasplantarlo a la esposa de un poderoso millonario. La actriz compartirá créditos en esta historia con el actor argentino Michel Brown, el inolvidable Franco Reyes de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes. Ana Brenda Image zoom Michel Brown, Ana Brenda y Sebastián Martínez juntos en la serie de Netflix Pálpito | Credit: Mezcalent (x2); Instagram Sebastián Martínez El actor colombiano Sebastián Martínez, quien interpretó a Camilo en La ley del corazón (Telemundo), también acompañará a Ana Brenda en esta nueva aventura profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejada de la actuación desde que en 2019 concluyera su participación en la serie Dynasty, la intérprete de 34 años se convirtió recientemente en la embajadora de PrendeTV, el servicio de streaming de Univision que ofrece contenido en español completamente gratis. Pálpito aún no tiene fecha de estreno pero podrá verse en todo el mundo a través de Netflix.

