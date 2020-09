"Extrañaba estar en un set": Ana Brenda regresa a la televisión La popular actriz conducirá junto con Rafael Araneda el nuevo reality de Univision Tu cara me suena que se estrenará el domingo 4 de octubre a las 8 p.m., hora del Este. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque no ha dejado de estar en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales durante los casi dos años que ha estado alejada de la televisión hispana, Ana Brenda ya ansiaba regresar a la pequeña pantalla para poder estar más cerca del público. Por eso la propuesta que le hizo recientemente la cadena Univision para conducir su nuevo programa dominical, Tu cara me suena, se le hizo una oferta de lo más tentadora. "Siempre me dejo llevar por mi primer sentimiento e instinto, ya han sido varias veces las que me ha invitado Univision a conducir y no habíamos podido concretar. Tenía ganas de volver a estar cerca de ustedes [refiriéndose al público] y de mi gente de producción", expresó este martes la protagonista de exitosos melodramas como Corazón indomable en Instagram. La también heroína de la telenovela La que no podía amar compartirá esta nueva aventura profesional junto con Rafael Araneda, el presentador del reality Enamorándonos (UniMas). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La adrenalina que se vive grabando un show en vivo, extrañaba ese tipo de responsabilidad, de estar en un set, de trabajar", reconoció la popular actriz de 33 años, quien ha conducido importantes premiaciones y eventos anuales como Premios Juventud y Premio Lo Nuestro. Tu cara me suena es una competencia de canto nunca antes vista en la televisión en español en Estados Unidos en la que ocho celebridades de primer nivel se transformarán en ídolos de la música cada semana. Los concursantes cambiarán su apariencia completamente para cantar en vivo, convirtiéndose semana tras semana en grandes leyendas de la música. Jesús ‘Chuy’ Navarro, el galardonado compositor de música y cantante principal del popular grupo Reik; la cantante, conductora y actriz Charytín; la cantante, compositora y ganadora del Latin GRAMMY Kany García; y la actriz, cantante, comediante y personalidad de radio y televisión Angélica Vale conforman el jurado de este nuevo reality. Tu cara me suena se estrenará el domingo 4 de octubre a las 8 p.m., hora del Este.

