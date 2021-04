"Es muy triste": Ana Brenda anuncia que ya no protagonizará la nueva serie de Netflix La actriz explicó este lunes lo sucedido a través de su perfil de Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios de abril, Ana Brenda anunciaba emocionada su regreso a la actuación de la mano de Netflix como protagonista de Pálpito, una serie sobre el poderoso mundo del tráfico de órganos que iba a grabarse en Colombia, país en el que ya se encontraba la actriz. Para tristeza y desilusión de sus fans, la que fuera heroína de exitosas telenovelas como La que no podía amar y Corazón indomable dio a conocer este lunes a través de sus historias de Instagram que desafortunadamente ya no podrá formar parte de este ambicioso proyecto. "Les quería contar algo desde hace unos días […] la verdad es que sí me tiene un poco triste, pero pues, ni modo, estamos viviendo tiempos muy, muy locos", comenzó compartiendo la intérprete de 34 años ante sus casi 7 millones de seguidores de Instagram. La también presentadora explicó que debido a la delicada situación sanitaria que se vive en Colombia debido a la imparable expansión de la covid-19 se retrasó la fecha de inicio de grabaciones, lo que le impide ahora tomar las riendas del proyecto. Ana Brenda Ana Brenda | Credit: Mezcalent "Debido a lo que está pasando en todo el mundo obviamente por estos picos de covid que se están viendo especialmente ahorita en Colombia pues yo estuve casi un mes en Bogotá y pues no podíamos arrancar las grabaciones y se movió la fecha de rodaje, todo lo que estaba planeado se tuvo que mover y no voy a poder formar parte de esta historia", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es muy triste, pero yo creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que darnos cuenta de que absolutamente todo lo que hagamos afecta al otro directa o indirectamente, a toda una ciudad, a toda una comunidad, al mundo entero", expresó la actriz. "Así que no dejen de cuidarse, de lavarse las manos, usar tapabocas, quien pueda vacúnense porque de verdad es que son tiempos muy extraños para todo el mundo", pidió.

