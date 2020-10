¡De niña a mujer! Así luce ahora Amanda Mena, la ganadora de La voz kids A 6 años de haberse convertido en la ganadora de la segunda temporada de La voz kids de Telemundo, te mostramos cómo luce actualmente la joven cantante de 18 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amanda Mena era apenas una niña cuando su vida dio un giro de 180 grados tras ser seleccionada en el año 2014 como una de las participantes de la segunda temporada del concurso de talentos de la cadena Telemundo La voz kids. Mena, que formaba parte del equipo capitaneado por Prince Royce, se convirtió en la ganadora del programa, dando así el primer paso de su prometedora carrera como cantante. Hoy, a más de un lustro de ese inolvidable momento, Amanda está convertida en una hermosa joven de 18 años que continúa luchando para abrirse camino en el difícil mundo de la música. "Los concursos para mí son como plataformas, son pasos a tu carrera, no es lo que te hace como artista. Tú vas a un concurso, sí te da mucho como que la gente te empieza a conocer y cosas así, pero todavía tienes que trabajar muy duro para llegar a lo que quieres", manifestó el año pasado la cantante de origen dominicano en una entrevista con Lilith en CDN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco tiempo después de triunfar en La voz kids, Amanda participó en la famosa competencia de televisión America´s got talent creada por Simon Cowell y, aunque en esta ocasión no ganó, la joven logró dejar nuevamente sin palabras al público con su enorme talento. "Fue algo que pasó y no me puedo creer que pasó, fue algo como una bendición de Dios, me siento superagradecida que tuve esa experiencia", expresó en la misma entrevista. Mena, que suma cerca de 150 mil seguidores solo en Instagram, lanzó este verano en las diferentes plataformas de música en streaming su más reciente sencillo, ‘Non-fiction’, una potente balada en inglés en la que derrocha voz, fuerza y personalidad. "Yo quiero ser una artista internacional y quiero hacer música que me hace feliz y que puede ayudar a otras personas, entonces creo que todavía me falta mucho, mucho trabajo para llegar a eso", reconocía el año pasado la joven artista en la citada entrevista.

