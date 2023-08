Alix Aspe regresa a la televisión de la mano de TelevisaUnivision: "Estoy superemocionada de esta nueva etapa" La expresentadora de La mesa caliente (Telemundo) comienza a escribir este lunes un nuevo capítulo en su exitosa carrera como conductora, esta vez desde México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe Alix Aspe | Credit: Alix Aspe A principios de mayo, Alix Aspe concluía su ciclo de 8 años en Telemundo. "Estoy bien, segura, ilusionada por todo lo que viene, con ganas de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial, ciclos terminan. Ciclos comienzan", expresaba entonces a través de las redes sociales la que fuera una de las cuatro anfitrionas del programa La mesa caliente (Telemundo). Ahora, tres meses después, la joven presentadora mexicana de 32 años comienza a escribir un nuevo y emocionante capítulo en su carrera, esta vez desde su país natal. Alix se unió este lunes como conductora de espectáculos al programa matutino 'Despierta', que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Las Estrellas, la principal cadena de televisión en México propiedad de TelevisaUnivision. Alix Aspe Alix Aspe, nueva conductora de TelevisaUnivision | Credit: Alix Aspe "Estoy superemocionada de esta nueva etapa. Siempre había sido un sueño regresar a mi país y trabajar en Televisa, un canal que crecí viendo desde niña", cuenta a People en Español la conductora, quien está a punto de alcanzar los 200 mil seguidores en Instagram. El espacio es conducido por los periodistas Danielle Dithurbide, Enrique Campos y Eduardo Salazar y desde este lunes cuenta con una hora más de duración y nuevos segmentos, entre ellos el de Alix, quien se encargará de presentar las noticias relacionadas con el mundo del espectáculo. Alix Aspe, nueva conductora de TelevisaUnivision Alix Aspe, nueva conductora de TelevisaUnivision | Credit: Alix Aspe "Estoy feliz de formar parte del equipo de N+ y de Despierta en esta nueva faceta del programa y lista para acompañarlos todas las mañanas y traerles lo mejor del mundo del espectáculo", comparte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado 2 de mayo cuando la presentadora anunció el fin de su relación laboral con Telemundo. "Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo", explicó la periodista, quien en abril de este año se casó con el amor de su vida, Diego Betanzo, en una boda de cuento de hadas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alix Aspe regresa a la televisión de la mano de TelevisaUnivision: "Estoy superemocionada de esta nueva etapa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.