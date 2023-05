La causa de la salida de Alix Aspe de Telemundo: "Esto es un negocio... no pudimos llegar a un acuerdo" La conductora mexicana Alix Aspe dejó aclaro a através de un video en sus redes sociales que no fue despedida de la cadena Telemundo, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe Credit: Mezcalent.com Tras ocho años en Telemundo, la presentadora mexicana Alix Aspe decidió abandonar la cadena tras no llegar a un acuerdo con sus directivos acerca de su contrato. "Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo", dice Aspe en un video compartido en redes sociales. "Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo". Una fuente confirmó a People en Español, que la conductora había pedido un aumento y al recibir una respuesta negativa, decidió partir. El adiós, según la recién casada, no fue triste, sino todo lo contrario. "Estoy bien, segura, ilusionada por todo lo que viene, con ganas de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial, ciclos terminan. Ciclos comienzan", reflexiona en la grabación. "Después de ocho años en Telemundo valoro todo el aprendizaje y a todos mis compañeros que ahora son mis amigos, a Myrka [Dellanos], Vero [Verónica Bastos] y a Gigi [Giselle Blondet] gracias por ser una ejemplo, las amo con toda mi alma", agregó, en un mención a sus copresentadoras de La mesa caliente. Aspe contrajo matrimonio con el empresario mexicano Diego Betanzo en abril. Según contó entonces la presentadora, su hoy esposo se iba a mudar con ella a Miami, la sede de Telemundo. "Diego se [va] para Miami y regresa a México por cuestiones de trabajo, pero nuestra base será en Miami", dijo a People en Español. Tras su reciente decisión, se desconoce si la pareja permanecerá en Miami o regresarán a México. La salida de la presentadora ha tomado de imprevisto a Telemundo, que no ha revelado quién ocupará la silla que dejará vacante la esbelta conductora. La partida de Aspe se suma a la salida de la cadena en tiempos recientes de Adamari López, Rodner Figueroa, Chiquibaby o Nacho Lozano.

