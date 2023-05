Alix Aspe fuera de La mesa caliente Se dio a conocer que Alix Aspe ya no forma parte del elenco del programa La mesa caliente ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, Alix Aspe se unió al elenco de La mesa caliente. La conductora, quien contrajo nupcias a principios de abril con Diego Betanzo, ya no formará parte de esta emisión y tampoco de las filas de Telemundo. Según se informó fue por decisión propia de la famosa. "Alix Aspe ha decidido dejar su posición como co-presentadora del show de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente", mencionó Telemundo en un comunicado. "Alix ha tenido varios roles durante su tiempo en Telemundo, incluyendo su labor como presentadora del programa digital LatinX Now y varios especiales de alfombra roja, siempre conectando con los televidentes con su energética y carismática personalidad. Le agradecemos sus contribuciones a la empresa y le deseamos éxito en sus futuros proyectos". Momentos antes de su salida, la periodista Mandy Fridmaan aseguró que la salida de Aspe era porque "no le renovaron el contrato. Una salida no esperada"; ahora, también se menciona que la presentadora no llegó a un acuerdo en las condiciones contractuales y por eso decidió dejar la empresa. Alix Aspe Alix Aspe | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones ante esta situación no se hicieron esperar por parte de los cibernautas. "Que pena que sacaron a Alix, esa muchacha tenía más talento que las otras que son más viejas. Telemundo como siempre metiendo la pata ahorita poner una gente sin talento"; "¡Queremos a Alix de regreso! Era interesante ver el punto de vista de una chica ¡joven e inteligente!"; "¿Por qué ya no esta Alix? ¿¿Qué paso?? ¿Por qué la sacaron?", y "No saquen a Alix, que terrible error", fueron algunos comentarios. Alix Aspe ya se pronunció y aseguró que se trató de una falta de acuerdo con respecto a su contrato.

