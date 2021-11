EXCLUSIVA Finalistas de La casa de los famosos se confiesan con People en Español a horas de la final Alicia Machado, Manelyk, Kelvin Rentería, Pablo Montero o Cristina Eustace, uno de ellos se convertirá esta noche en el ganador de la primera edición de La casa de los famosos. ¿Qué se llevan de su experiencia en el programa? ¿Quién les gustaría que ganara? Los famosos responden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 24 de agosto, La casa de los famosos (Telemundo) abría sus puertas a 16 celebridades que aceptaban el reto de convivir bajo el mismo techo en completo aislamiento del mundo exterior mientras sus pasos eran vigilados por más de 50 cámaras y 60 micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta noche, casi 3 meses después, la que se ha convertido en la casa más famosa de la televisión hispana cerrará sus puertas con un último episodio de 3 horas de duración completamente en vivo a través de la pantalla de Telemundo en el que se proclamará al ganador o ganadora del exitoso programa de telerrealidad, quien se llevará un premio de 200 mil dólares. Independientemente de quien se alce esta noche con la victoria, los 5 finalistas –Alicia Machado, Manelyk, Kelvin Rentería, Pablo Montero y Cristina Eustace– ya se consideran unos ganadores por el impacto tan positivo que han tenido en sus vidas estos casi 3 meses de convivencia. "Me llevo una maleta repleta de experiencias, de enseñanzas, he aprendido muchas cosas de mis compañeros, de la convivencia en general. Creo que hay muchos elementos de convivencia aquí adentro que allá afuera me van a servir de mucho para continuar con mi vida, con mis sueños", asegura Alicia Machado a People en Español. "Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida y yo soy una pirata de sentimientos: yo voy por la vida acaparando sentimientos y amigos". Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado | Credit: TELEMUNDO "Definitivamente salgo siendo otra Manelyk mucho más madura, mucho más tolerante, mucho más respetuosa", asevera la influencer. "Aprendí de cada uno de mis compañeros, intenté a cada uno de mis compañeros agarrarle cositas que me sirvan para ser una mejor persona". Definitivamente salgo siendo otra Manelyk mucho más madura, mucho más tolerante, mucho más respetuosa Manelyk Manelyk Manelyk | Credit: TELEMUNDO Cristina Eustace reconoce que "entró una Cristina y sale otra". "Pero yo creo que lo más grande es saber que mi primer regalo ya está en mi casa, que es mi familia, mi hijo, mis padres, mis fans… Saber que soy muy afortunada de que vengo de una familia humilde pero muy preciosa". Entró una Cristina y sale otra Cristina Eustace Cristina Eustace Cristina Eustace | Credit: TELEMUNDO Kelvin Rentería destaca que su paso por La casa de los famosos le deja una nueva familia que se lleva para toda la vida. "Me llevo de cada uno de ellos un pedacito de su corazón. La verdad es que todos se abrieron conmigo, me contaron sus historias, cómo llegaron hasta donde están, los logros que han tenido y la verdad es que eso es muy valioso, lo admiro mucho", comparte. "En verdad la convivencia aquí es algo de otro nivel que me ha sacado de mi zona de confort, pero solo así crece uno y la verdad es que lo he disfrutado al máximo, he aprendido muchas cosas y virtudes que van a ser buenas para aplicarlas fuera de La casa de los famosos". La convivencia aquí es algo de otro nivel que me ha sacado de mi zona de confort, pero solo así crece uno Kelvin Rentería Kelvin Rentería Kelvin Rentería | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Montero, por su parte, admite que esta experiencia lo ha llevado a ser más paciente y prudente. "Me llevo muchos puntos importantes que tenemos los seres humanos que madurar en cuanto a la paciencia, la prudencia, el poder tener la capacidad de compartir y poder estar viviendo con gente que no conocía y poder desarrollar una bonita convivencia, el poder resolver cualquier tipo de roce o cualquier diferencia, tener que resolverla de lo mejor posible, como siempre se debe hacer", comenta. "[También] el valorar con quien estás platicando, el valorar también lo que te están diciendo, lo que te están platicando, el poder saber escuchar, el poder dar una opinión, un consejo sin estar en otra cosa, sino estar atento de lo que estás oyendo". Me llevo muchos puntos importantes que tenemos los seres humanos que madurar en cuanto a la paciencia, la prudencia Pablo Montero Pablo Montero Pablo Montero | Credit: TELEMUNDO Sus favoritos para ganar Aunque como es obvio a los 5 finalistas les gustaría alzarse esta noche con el premio, algunos parecen tener claro quiénes quisieran que ganaran en caso de que no lo hicieron ellos, como Alicia Machado, quien apuesta por Cristina Eustace al igual que Kelvin Rentería. Manelyk, en cambio, se decanta por su amiga Alicia Machado; mientras que Pablo Montero y Cristina Eustace prefieren no dar un nombre y que sea el público quien decida.

