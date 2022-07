Alicia Machado es víctima de ataques en las redes tras comentario sobre Daniella Navarro en La casa de los famosos Fue tal el ataque que recibió la exMiss Universo que tuvo que desactivar/limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. "Mis redes no son el escusado de nadie", dejó claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ganadora de la primera edición, las opiniones que emite Alicia Machado sobre la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) cobran especial relevancia, de ahí que cada comentario que hace en la edición especial dominical del reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego desate un tsunami de reacciones en las redes sociales. Este domingo no fue la excepción luego de que la actriz venezolana no dudara en afear la actitud que ha tenido su compatriota Daniella Navarro con varios de sus compañeros dentro de la casa. "Qué pena, pero lamentablemente Daniella tiene una actitud que yo no entiendo, o sea no entiendo qué tan grave puede ser lo que hizo Juan, qué tan grave fue lo que hizo Ivonne… O el insultar constantemente y eso de estar detrás de la gente gritándole, provocándole. Eso es una provocación demasiado complicada dentro de la casa", opinó la exMiss Universo. Alicia Machado Alicia Machado; Daniella Navarro | Credit: La casa de los famosos (x2) "El que la dejen hablando sola es la única forma que tiene la gente dentro de la casa de protegerse de un ataque como ese. Y creo que pues sí lamentablemente por más que sea mi paisana yo la trato de ayudar pero ni cómo ayudarla, ya ni cómo ayudarla", agregó sin sospechar las repercusiones que iban a tener sus declaraciones. Su comentario, como era de esperarse, no sentó nada bien a los fans de la también actriz venezolana, que no tardaron en empezar a atacar a Machado en sus redes sociales. "¡Qué doble moral la de Alicia si cuando estaba ahí era puro insultar y gritar a los demás!" o "¿De qué habla Alicia si ella se la pasaba peleando e insultando a la gente?", fueron algunos de los cientos de comentarios que se vertieron a raíz de la opinión de Machado sobre Navarro. Varios fanáticos de Daniella incluso se encargaron de rescatar del baúl de los recuerdos momentos suyos de su edición de La casa de los famosos para dejar en evidencia, según ellos, su doble moral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque otros muchos televidentes estuvieron de acuerdo con su opinión, fue tal el ataque que recibió por parte de los fans de Daniella que optó por desactivar los comentarios de su publicación. "Mis redes no son el escusado toilet de nadie y al que no le guste que no me siga, simple", dejó claro Machado a una seguidora que le preguntó sobre la desactivación de sus comentarios. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

