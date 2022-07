"Estos 3 para mí son las cartas fuertes de la final": Alicia Machado se moja sobre La casa de los famosos 2 La ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Telemundo revela a qué tres participantes ve llegando a la final y opina abiertamente sobre el concurso de Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado; La casa de los famosos 2 | Credit: Instagram (x2) Si hay una persona que puede entender a la perfección lo que están viviendo los participantes de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) esa es, sin duda, Alicia Machado. La exMiss Universo y actriz venezolana no solo llegó a la gala final de la primera edición del exitoso reality show tras 12 semanas de concurso, sino que se convirtió en la gran ganadora. Como televidente y también como colaboradora habitual del programa dominical de La casa de los famosos, Machado ha seguido con mucha atención las tramas que se han ido desarrollando en la actual temporada entre sus participantes y, como es lógico, tiene su opinión al respecto. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado Sus tres cartas fuertes La intérprete de 45 años, quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram, reveló este domingo en la edición especial dominical del programa, los nombres de los tres concursantes que ve llegando a la final y alzándose con el premio de $200.000.00. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado "Mis cartas del Tarot dicen que esta cosa está entre Laura [Bozzo], Toni [Costa] e Ivonne [Montero]. Estos tres para mí son las cartas fuertes de la final", pronosticó. Toni Costa La inolvidable 'Candy' de la exitosa telenovela mexicana Una familia con suerte (2011) reconoció que Toni "a mí la verdad me encanta" y lo ve con posibilidades de llevarse el maletín. Toni Costa Toni Costa, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO "Él es un chico que tiene muchas razones por las que puede llevarse ese premio y creo que es un gran estratega, como buen bailarín que es. Y ya va a empezar a jugar a lo que fue", dijo. Laura Bozzo Machado admitió llegar a sentirse muy identificada con la evolución que ha tenido Bozzo dentro del programa que conducen cada noche Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Laura Bozzo Laura Bozzo, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: cortesía de Telemundo "Me identifico muchísimo en este momento con Laura. A mí me pasó igual. Yo entré con mucha depresión, con mucho desánimo y poco a poco, cada semana, me fui empoderando y me fui hasta perder todos esos kilos que perdí y ese nuevo renacer para mí", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que la exMiss Universo acertará con sus predicciones y entre Toni, Laura e Ivonne estará el ganador o la ganadora de segunda temporada de La casa de los famosos? El tiempo lo dirá.

