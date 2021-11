Apenas han transcurrido 48 horas desde que Alicia Machado ganara La casa de los famosos, el programa de telerrealidad de Telemundo en el que estuvo encerrada 3 meses conviviendo con otros famosos mientras sus pasos eran vigilados las 24 horas del día por decenas de cámaras.

La actriz venezolana regresó este miércoles a su casa en Miami. Desde la comodidad de su hogar y todavía en 'shock' por todo lo sucedido, Alicia realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que, además de agradecer el cariño y el apoyo del público, hizo algunas confesiones sobre su paso por la casa más famosa de la televisión hispana.

"Todavía estoy en shock porque fue muy difícil", reconoció la exMiss Universo ante sus casi 2 millones de seguidores. "Yo cuando decidí entrar a La casa de los famosos fue una decisión que no pensaba tomar, pero a veces hay proyectos en este negocio que te cambian la vida, que decides entrar. Me parece mentira que fue hace menos de 48 horas que estaba ahí".

Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto

Machado, que se mostró visiblemente emocionada durante varios momentos del Live, admitió que desde que salió de la casa no ha parado de llorar "por cualquier tontería".

"Estoy muy sensible, ha sido mucha información", se sinceró.

E hizo una petición a sus fans: "Vamos a olvidar lo malo"

Mujer fuerte

Yo he visto ya algunas cosas, quiero que no se me preocupen. Yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer inteligente y soy una mujer de familia, así que como lo dije un día en La casa de los famosos cuando me estaba maquillando más sabe la diabla por vieja que por diabla.

Su corazón

No se preocupen por mi corazón porque mi corazón está blindado. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero mi corazón está blindado contra todo riesgo y mi corazón vale oro y he aprendido a cuidar mi corazón.

Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto

Sin rencores

Las personas que me dieron tanto cariño, que me dieron tanto apoyo les pido de todo corazón que olvidemos, no La casa de los famosos, vamos a olvidar todo lo que haya pasado. Yo soy una persona que el perdón para mí es mi bandera en la vida, el perdón es todo en esta vida: es amor, es salud, es alegría, es paz, es felicidad… Vamos a olvidar lo malo, vamos a recordar lo bueno.

Decepciones

No todo es paz y amor, también he visto muchas cosas que me han decepcionado de algunas personas, cosas que de verdad me han decepcionado muchísimo. Pero también encontré nuevos amigos, encontré gente muy linda como es el caso de Manelyk, como es el caso de Anahí, como es el caso de Stephy, el caso de mi parcerito Daniel, Aravena por supuesto…

Su salud

Estoy bien de salud, bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos. Ya hoy una señora en el aeropuerto muy linda que me recibió me dijo que tenía que hacer mi dieta que se llame la dieta de Alicia de La casa de los famosos. Ya luego les voy pasando mis tips. Me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo.

¿Envenenada?

Una cosa fue lo que pasó adentro que hay muchas cosas que no se vieron al 100% y hay otras que sí y el tema es que no se preocupen, yo estoy bien de salud, estoy perfecta, nadie me intentó envenenar. Fue todo como un malentendido.

Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto

Batallar con la intriga

Para todos los que participamos ahí fue muy difícil La casa de los famosos, todos tuvimos que batallar con una de las cosas más horribles que creo que puede existir en un entorno que es la intriga. A mí nunca me ha gustado la intriga, es una energía muy incómoda, una energía que no habla claro, es una energía que confunde mucho a la gente. Yo me mantuve dentro de La casa de los famosos muchas veces confundida. Sí sentía apoyo de algunos compañeros que de repente ustedes no los percibieron como las personas que ustedes creían, pero bueno a veces la vida es así, no todo el mundo es tan transparente y no porque sea malo o sea bueno, simplemente porque es algo que Dios te regala: la transparencia o el no poder vivir como mintiendo todo el tiempo. Hay personas que son más abiertas que otras y eso no te hace ni bueno ni malo.

Dominar sus demonios

Fueron tiempos muy difíciles. En La casa de los famosos no todo fue amor y alegría, también pasaron momentos difíciles. Como lo dije yo muchas veces, me tocó dominar mis propios monstruos, dominar mis propias frustraciones, mis propios miedos. Yo creo que la gran mayoría de las veces reaccionamos por miedo, por miedo a ser lastimados…

Pablo Montero