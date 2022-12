¡Entrevista! ¿Repetirá Alicia Machado como especialista en La casa de los famosos 3? La ex Miss Universo también revela a People en Español a qué famosos le gustaría ver en la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa El martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, Telemundo estrenará una nueva temporada de La casa de los famosos. Paty Navidad, Aylín Mujica y Osmel Sousa son ya algunas de las personalidades confirmadas que aceptaron vivir bajo el mismo techo en total aislamiento en la esperada tercera edición del exitoso reality show de la cadena hispana. Pero, ¿será que Alicia Machado, quien ganó la primera temporada, volverá a tener algún tipo de participación como sucedió en la segunda edición, donde estuvo como especialista debatiendo cada domingo en compañía de otros expertos todo lo que hacían las celebridades dentro de la casa más famosa de la televisión hispana? "Por ahora todavía no me han invitado a participar", asevera la actriz y empresaria venezolana a People en Español, "pero yo siempre voy a estar dispuesta para La casa de los famosos, siempre voy a estar disponible para este programa tan bonito y tan familiar que me ha cambiado la vida". Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa La ex Miss Universo, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram, confiesa que le "encantaría" volver a participar como experta en el reality show. "Al público creo que le encantaría verme", comenta. "Ojalá me llamen de nuevo". Sus apuestas La lista de famosos que participarán en la nueva temporada recién acaba de comenzar a tomar forma, pero si la decisión dependiera de Machado, ¿quiénes estarían en esa lista? Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa "Hay muchísimas celebridades en el mundo hispano que a mí me encantaría conocer como público", reconoce. "Me encantaría que participara, no sé, Paulina Rubio de repente, me gustaría ver a un Sebastián Rulli, un Alejandro Fernández, a Cristian Castro… Sería divertido verlos a ellos convivir en un reality show como La casa de los famosos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que veremos a alguno de ellos participar en la nueva temporada?

