Alicia Machado se moja: "Ojalá gane [La casa de los famosos 2]" La que fuera ganadora de la primera edición de La casa de los famosos ha mostrado su apoyo público a una concursante de la temporada actual del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado Este lunes en La casa de los famosos (Telemundo) volverá a vivirse una noche de eliminación decisiva. Nacho Casano, Lewis Mendoza o Ivonne Montero. Uno de los tres abandonará esta noche la casa más famosa de la televisión hispana, poniendo así punto final a su participación en el exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Una nominación que cobra especial importancia ya que entre los nominados hay dos bandos claramente diferenciados: Casano y Lewis por un lado y Montero por otro. Los ánimos entre ambos bandos se encendieron anoche durante la cena de nominados, donde Nacho aprovechó para enfrentar con dureza a Ivonne. Si el resultado de la votación dependiera de Alicia Machado, el duelo de esta noche tendría un claro vencedor, mejor dicho una clara vencedora: Ivonne Montero. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado "Yo como mami sola ella a mí me gana mucho por eso lado y le deseo mucha suerte a Ivonne y ojalá que se quede, se lo merece por su niña", expresó en la edición especial dominical de La casa de los famosos la exMiss Universo, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram. "A mí Nacho yo no sé pero él es un tipo tan inteligente que es peligrosamente inteligente", comentó Machado sobre el principal rival de la actriz mexicana en esta nominación. Alicia Machado: "Ojalá gane" El apoyo de la que fuera ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos hacia Ivonne va mucho más allá de esta nominación. La actriz venezolana de exitosas telenovelas como Una familia con suerte reconoció este domingo que le gustaría que ella fuera la ganadora del reality show. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya van a la semana 10, en la semana 10 todo el mundo quiere ganar, todos empiezan a perfilarse para esos últimos 5 lugares que vayan a ser los finalistas y ella lo dijo muy claro, a mí no se me hace ni mentirosa ni mucho menos, lo que pasa es que los demás se dieron cuenta que la señora va a jugar y va a jugar a lo que fue: por su niña. Y ojalá que gane porque es una mamá sola que le echa muchas ganas, que lo necesita. Yo sí la voy a apoyar", expresó Machado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado se moja: "Ojalá gane [La casa de los famosos 2]"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.