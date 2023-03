"Soy team...": Alicia Machado revela quiénes son sus favoritos para ganar La casa de los famosos 3 Exclusiva: La ganadora de la primera edición del exitoso reality show de Telemundo parece tener muy claro a qué 5 concursantes le gustaría ver en la final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for CORE Aunque este año no tiene ningún tipo de participación en el show, Alicia Machado está siguiendo con mucha atención lo que sucede en la tercera edición de La casa de los famosos, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, con una edición especial los domingos. "Aquí en mi casa mi mamá y yo no nos lo perdemos", confiesa a People en Español la actriz venezolana, quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram. La ex Miss Universo reconoce que tiene varios concursantes favoritos que le gustaría que llegaran a la final, entre ellos el actor mexicano Pepe Gámez, con quien trabajó el año pasado en el thriller de Telemundo Juego de mentiras, que se transmite actualmente a las 10 p. m., hora del Este. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for CORE "Pepe es un caballero, aparte de ser un gran colega, actor y compañero", comenta Machado. Ambos se conocieron hace varios años en Los Ángeles. "En alguna ocasión tomamos algunas clases juntos, de ahí nos conocíamos y ahora nos tocó este proyecto". Pepe Gámez Pepe Gámez, concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO "Pepe es un muchacho sagitario igual que yo, nos llevamos muy bien. Él es muy disciplinado, entonces trabajar con gente así es muy fácil para mí. Siempre con mucho cariño y mucho respeto y bueno aparte Pepe es un muñeco y es un hombre guapísimo, así que fue para mí muy fácil trabajar con él", señala la también empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por todo esto, Machado no duda en declararse 'team Pepe'. "Soy team Pepe, obvio que le voy a Pepe, ojalá logre ganar o llegue a la final con este show tan exitoso". Sus otros favoritos La actriz parece tener muy claro qué otros cuatro concursantes le gustaría que llegaran a la final junto con Pepe. La casa de los famosos Los favoritos de Alicia Machado para ganar La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo (x5) "Mi final es Pepe Gámez, Osmel Sousa y Paty Navidad, son mis favoritos. Me gusta 'La materialista', me cae muy bien, y también me gusta Madison, que fue Miss Puerto Rico. Me encanta esa niña, es una reina. Ese es mi top five para la final", comparte Machado. ¿Acertará?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Soy team...": Alicia Machado revela quiénes son sus favoritos para ganar La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.