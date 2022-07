Alicia Machado reacciona al llamado de boicot contra La casa de los famosos 2 y defiende la legalidad del programa Los ánimos fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana están muy caldeados entre los televidentes del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras dentro de La casa de los famosos (Telemundo) sus habitantes parecen respirar por fin una relativa calma después de semanas convulsas, fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana sucede todo lo contrario. Los ánimos de los fanáticos del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego están muy caldeados. Cada decisión que toma la producción del programa –como la anulación la semana pasada de las votaciones del cuarto morado por complot– es analizada con lupa y criticada en las redes sociales. La pasión que despierta el programa entre sus televidentes llega a tal extremo que algunos incluso han amenazado con boicotearlo y dejar de verlo al poner en duda su imparcialidad. "El mejor castigo a Telemundo es que dejemos de verlo", "Esto es una falta de respeto para todo el público" o "Hay un claro favoritismo en este programa", han sido algunos de los miles de comentarios que se han vertido en los últimos días a través de las redes sociales. Unas acusaciones que el reality show se ha encargado de desmentir con pruebas, mismas que no han sido suficientes para calmar el enojo de una parte importante del público, que insiste en defender con vehemencia que existe un trato desigual hacia los concursantes. Alicia Machado, colaboradora de la edición especial dominical de La casa de los famosos y ganadora de la primera temporada, hizo frente recientemente a esta polémica. "¿Por qué sabotear el trabajo de los demás? ¿Qué es lo que está pasando? Tienen un drama los fans con lo del fraude, que si hubo un fraude, que si el cuarto morado, el cuarto azul…", comentó el domingo a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. "Lo bonito de este programa es que son ustedes los que tienen el poder, el poder de meter y sacar gente. Un programa que de verdad se está haciendo con mucha legalidad, entonces vamos a tratar de no sabotear el trabajo de los demás porque aquí en este show no es nada más la gente que ustedes están viendo en pantalla, detrás de La casa de los famosos hay más de 300 personas trabajando, familias, personas que estamos detrás de todo este gran show", expresó la exMiss Universo, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Machado dijo estar viendo las galas "y creo que ha estado saliendo la gente que ustedes han querido que salgan y pues bueno el programa está muy entretenido". "Si hubo un complot pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo estoy segura de que la producción de La casa de los famosos va a tomar en cuenta lo que ustedes me están comunicando", señaló la actriz de exitosas telenovelas como Una familia con suerte y Hasta que el dinero nos separe. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

