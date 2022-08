En su recta final La casa de los famosos 2 (Telemundo) vivió este martes la que probablemente haya sido la gala más intensa de esta temporada. La presencia de Laura Bozzo en plató tras su reciente eliminación encendió por completo los ánimos. La abogada y conductora peruana aterrizó con la escopeta cargada y cargó duramente contra varios de sus excompañeros, entre ellos Daniella Navarro , quien se llevó la peor parte. "A mí que me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero", dijo Bozzo.

"Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro", comenzó expresando la ex Miss Universo en una transmisión en vivo en Instagram. "A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué… El mismo discurso que tiene la señora lo sigue teniendo a sus 72, 73 años. Qué pena porque yo creo que lo más maravilloso que existe en esta vida es reinventarnos, adaptarnos a estas nuevas generaciones, a estos nuevos criterios de la mujer. El empoderamiento femenino no es nada más andar por ahí por la vida mentándole la madre a todo el mundo y qué pase el desgraciado, no, eso no es ser una mujer empoderada. [El empoderamiento femenino] es un concepto muy grande y muy complejo que parte del respeto mutuo entre mujeres. Que a ti no te caiga bien otra mujer en eso estamos de acuerdo, pero que utilicemos la moral, la sexualidad de otra mujer para dañarnos y agredirnos entre nosotras… Esa es la vieja escuela, la nueva escuela es que entre todas las mujeres nos tenemos que ayudar, respetar y valorar".