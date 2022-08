Alicia Machado vs. Ivonne Montero, ¿qué final fue más vista? La segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) cerró este lunes sus puertas con la victoria de Ivonne Montero, pero, ¿qué final tuvo más audiencia: la de la primera o la de la segunda temporada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos 2 cerró este lunes sus puertas con la victoria de Ivonne Montero, quien luego de 91 días aislada del mundo exterior se llevó el codiciado maletín con los 200 mil dólares tras recibir el 33.8% de votos del público. "¡Gracias familia querida por todo su apoyo! ¡Lo logramos! ¡Sin ustedes esto no hubiera sido posible!", no tardó en escribir la actriz mexicana a través de su perfil de Instagram. "Sin duda [fue] una experiencia inolvidable, llena de aprendizajes y buenos momentos", agregó. El exitoso reality show de Telemundo que conducen desde su primera temporada Héctor Sandarti y Jimena Gállego dijo adiós a su edición más polémica por la puerta grande. El evento de clausura de tres horas en vivo arrasó en audiencias tras promediar 1,661,000 televidentes (P2+) y 605 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años. Se trata del dato de audiencia más alto registrado por el reality show a lo largo de toda su temporada. La gala más vista hasta ahora había sido la polémica entrevista en plató de la abogada peruana Laura Bozzo, que logró seducir en su día a 1,631,000 televidentes (P2+). La final de La casa de los famosos 2 se convirtió así en el programa más visto en el prime time de la televisión hispana, superando en audiencia a las ficciones de la competencia: La rosa de Guadalupe (Univision), La mexicana y el güero (Univision) y La herencia: un legado de amor (Univision), que registraron 1,215,000 (P2+), 961 mil (P2+) y 1,271,000 (P2+), respectivamente. Alicia Machado versus Ivonne Montero Alicia Machado Alicia Machado entregó el maletín con el premio en efectivo a Ivonne Montero | Credit: Telemundo Respecto a la final de la primera temporada, emitida en noviembre del año pasado y en la que la ex Miss Universo Alicia Machado se coronó como la ganadora de su edición, la victoria de Ivonne sedujo a un número mayor de televidentes aupada por una temporada más exitosa y polémica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1,546,000 televidentes (P2+) vieron en su día cómo Machado se alzaba con el maletín, mientras que 1,661,000 (P2+) siguieron este lunes con especial atención el triunfo de la mexicana. Lo que supone una diferencia de poco más de 100 mil televidentes entre la final de una y otra edición. Tercera temporada Telemundo ya confirmó que la casa más famosa de la televisión hispana abrirá nuevamente sus puertas con una tercera temporada en el 2023. Estos son algunos de los famosos más pedidos.

