Alicia Machado defiende con contundencia su derecho a opinar lo que le dé "la regalada gana" sobre La casa de los famosos 2 Los comentarios que ha hecho la actriz venezolana como una de las especialistas del reality show de Telemundo sobre algunos de sus participantes han incendiado las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a Alicia Machado es que no tiene pelos en la lengua. La actriz venezolana siempre ha emitido su opinión de forma clara y directa sin importar el qué dirán y su participación como una de las especialistas de la edición especial de La casa de los famosos, que Telemundo transmite los domingos a las 7 p. m., hora del Este, no está siendo la excepción. La exMiss Universo no ha dudado en reprender lo que han dicho o hecho algunos de los habitantes de la casa más famosa de la televisión hispana cuando lo ha creído oportuno, así como tampoco ha ocultado su apoyo hacia determinados concursantes, entre ellos Ivonne Montero. "Ojalá que gane porque es una mamá sola que le echa muchas ganas, que lo necesita. Yo sí la voy a apoyar", expresaba este domingo Machado sobre la actriz mexicana. Algo que no ha sentado nada bien a los fans de algunos participantes, especialmente de aquellos con los que la también empresaria no ha logrado empatizar, como Nacho Casano. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado "Si me llevan a que hable pues hablo y digo lo que yo opino, para eso me tienen ahí, le guste a quien le guste", dejó claro la que fuera ganadora de la primera edición de La casa de los famosos en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Instagram. "Ya yo soy una señora grande como para ser dueña de mis decisiones. A mí nadie me dice lo que tengo que decir, nadie. A menos que esté haciendo una novela, una serie o una película. Pero en La casa de los famosos yo soy una de las especialistas por muchas razones, ¿verdad? Y hablo y comento lo que veo, que sé que es lo que comentan mucho de ustedes", aseveró. Alicia Machado Alicia Machado en la edición especial de La casa de los famosos | Credit: Instagram Alicia Machado Machado señaló que "no estoy parcializada por nadie", aunque reconoció que "sí hay gente que me agrada mucho". "Y no solamente me agrada", precisó, "sino que hay personas que tienen una historia de vida que en lo personal me llega mucho. ¿Por qué? Porque así estuve yo cuando entré a La casa de los famosos. Cuando yo entré a La casa de los famosos mi vida no estaba bien, yo no estaba bien, venía de 14 meses terribles que no se los deseo ni a mi peor enemigo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a las críticas recibidas en las redes sociales, la actriz dejó claro que seguirá comentando cada domingo en La casa de los famosos "lo que se me da la regalada gana". "Y no solamente de La casa de los famosos, de política, de economía, de la sociedad, de cosas que no me parecen porque para eso soy una ciudadana del mundo, soy una señora y soy una mujer empresaria que paga impuestos en todos los países donde vivo y eso me da el derecho de opinar lo que se me da mi regalada gana, así que al que no le guste que no me siga", dijo.

