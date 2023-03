Alicia Machado aclara su ausencia en La mesa caliente La actriz venezolana llegó este martes "muy feliz a Telemundo" para estar como conductora invitada en La mesa caliente, pero, para su sorpresa, no pudo participar en el show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado; Conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram (x2) Alicia Machado regresó por la puerta grande la semana pasada a la pantalla de Telemundo como parte del elenco estelar del thriller Juego de mentiras, que se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, y en el que interpreta a la senadora corrupta Alejandra Edwards. "Definitivamente lo que más me cautivó es que es una historia diferente y muy inteligente. Es una historia que habla mucho sobre la doble moral. A mí me gusta mucho la política en lo personal, esta es una senadora. Y me encanta haber podido interpretar un personaje tan serio como este en este momento de mi carrera. No había tenido yo el placer de interpretar un personaje como Alejandra Edwards tan serio, tan comprometido y estoy muy agradecida de poderlo interpretar", contaba la ex Miss Universo en una entrevista con People en Español previa al estreno. Alicia Machado Alicia Machado es Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Como parte de la promoción de su participación en esta historia, la actriz venezolana iba a estar este martes de conductora invitada en el programa La mesa caliente (Telemundo). De hecho, la también empresaria había llegado "muy feliz" ayer a las instalaciones de la cadena hispana. Sin embargo, no pudo finalmente participar en el show que conducen Myrka Dellanos y compañía. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado Para evitar chismes ya que su participación en La mesa caliente había sido anunciada, Machado decidió hacer una transmisión en vivo desde su perfil de Instagram explicando lo sucedido. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado ¿Por qué Alicia Machado no pudo estar este martes en La mesa caliente? "Resulta que llegué muy feliz, muy contenta a Telemundo para estar de invitada hoy en La mesa caliente […]", comenzó compartiendo la actriz. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado "Y pues acontece que en Telemundo hay todavía protocolos covid y qué creen, me salió positivo lo del covid […] y me regresaron a mi casa", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Machado, quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram, señaló que se siente "bien" y que no tiene "ningún síntoma ni nada", pero que "por protocolos de la empresa, como debe ser", la mandaron de regreso para su casa. "Esa es la razón por la que no me van a ver ahorita", apuntó. "Le mando un beso a todas las chicas tan bellas que me estaban esperando", agregó refiriéndose a las conductoras del show.

