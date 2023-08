"Aleyda Ortiz sigue en Telemundo" Una fuente aseguró a People en español que Aleyda Ortiz seguirá siendo parte de En casa con Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas, la que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina dejó de aparecer en el show En casa con Telemundo, lo que encendió todas las alarmas respecto a su incierto futuro en el programa. ¿La razón? Aparentemente la conductora "no llegó a un acuerdo" con la compañía a la hora de negociar su contrato. Sin embargo, una fuente aseguró a People en Español. "Que eso era completamente falso", dijo. "Aleyda sigue en Telemundo". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Fue el año pasado que la exreina de belleza abrió un nuevo capítulo en su carrera de la mano de Telemundo tras finalizar su ciclo en Univision. La presentadora encontró su lugar en la cadena en En casa con Telemundo, junto a Carlos Adyan y Andrea Meza. Seguramente próximamente tendremos más información sobre el tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Aleyda Ortiz sigue en Telemundo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.