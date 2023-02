Aleyda Ortiz habla de su futuro profesional en Telemundo, ¿se quedará fija en En casa con Telemundo? "Esta industria es inestable, no es personal", aseveró el extalento de Univision sobre los despidos. "Yo he aprendido a hacer las paces con eso, he aprendido a que no es personal". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En casa con Telemundo Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo (Telemundo) | Credit: Instagram Aleyda Ortiz (x2) Telemundo se ha convertido en la nueva casa de Aleyda Ortiz tras el fin de su etapa con Univision. La que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina comenzó tímidamente su andadura en la cadena cubriendo ausencias de conductoras, tanto de La mesa caliente como de En casa con Telemundo, y hoy conforma junto con Carlos Adyan y Andrea Meza el equipo de presentadores del show familiar que se transmite a las 2 p. m., hora del Este. Pero, ¿significa esto que Aleyda se quedará como presentadora fija en En casa con Telemundo? "Yo estoy fija allí por lo pronto", respondió la conductora a una seguidora a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo este lunes desde su perfil de Instagram. "Yo me lo voy a gozar, me lo voy a disfrutar y voy a dar lo mejor de mí hasta que Dios quiera", aseveró el extalento de Univision. "Esto es así, la industria de los medios y de la televisión es así, así que yo estoy bien, estoy tranquila. Gracias a Dios he construido una carrera y también he construido una familia con el apoyo de mi esposo, hemos hecho una buena mancuerna para que los dos podamos cumplir nuestros sueños, así que ahí andamos apoyándonos". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Aleyda, quien cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, también se pronunció sobre las recientes bajas que ha experimentado el programa, entre ellas la de Freddy Lomelí. "Es difícil, esta industria es inestable, no es personal", señaló la conductora, quien se realizó un diseño de sonrisa en 2021. "Yo he aprendido a hacer las paces con eso, he aprendido a que no es personal. Ustedes saben ya yo llevo casi, ya ni me acuerdo cuántos años llevo, y en esos años de carrera yo he salido de la televisión como en tres ocasiones ya. Bueno dos veces, luego que se acabó Sábado gigante fue un periodo que estuve fuera y cuando terminé el proyecto del News Café en Univision ahí también estuve un periodo fuera, y gracias a Dios Telemundo me llamó y estoy contenta". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Su salida de Univision La presentadora también habló sobre el fin de su etapa en Univision, cadena en la que vio crecer su carrera tras ganar en 2014 la octava temporada de Nuestra Belleza Latina. "Yo estaba en Univision en un proyecto, ustedes saben, estuve allí cuatro años, también tenía un proyecto en Despierta América, que estuve también en ese mismo tiempo, y fue un periodo hermoso, tengo amistades, gente que quiero mucho. Pero la vida en la televisión es así, tiene sus ciclos y esto lo aprendí con Don Francisco. Él siempre decía 'esto es un hasta siempre' porque hoy estamos, mañana no estamos […], así que simplemente se acabó mi periodo ahí y ahora estoy en otro proyecto, pero yo siempre estoy abierta a todos los proyectos", señaló. "Yo soy una persona muy creyente, muy espiritual y siempre le pido a Dios 'ponme en el lugar correcto, ponme donde me quieran, ponme donde me respeten, ponme donde me valoren'". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleyda considera que no hay oportunidades pequeñas. "Pienso que Dios te pone en el lugar correcto, así que estoy contenta [de estar en En casa con Telemundo] y estoy esperanzada de que esto traiga también otras bendiciones, otros proyectos. De eso se trata".

