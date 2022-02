Aleyda Ortiz anuncia el fin de su etapa en Univision: "Me voy llena de agradecimiento y lista para mi próxima etapa profesional" La conductora puertorriqueña hizo el anuncio este martes a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Tras varios años formando parte de las filas de Univision, Aleyda Ortiz anunció este martes a través de su perfil de Instagram que su ciclo en el programa que conducía cada mañana en la cadena hispana llegó a su fin. "¡Mi gente linda! Les quiero comunicar que hoy he culminado una gran etapa en el programa de Univision donde les acompañé cada mañana. Me voy llena de agradecimiento y lista para mi próxima etapa profesional", compartió la presentadora y reina de belleza puertorriqueña. La que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina y finalista de la edición más reciente de la competencia de baile ¡Mira quién baila! aprovechó la ocasión para agradecer a su público "por siempre" apoyar su carrera y darle "tanto cariño" durante tantos años. "Han sido años maravillosos y quiero agradecerles a ustedes, mi público, por siempre apoyarme y darme tanto cariño. Estoy emocionada por las nuevas oportunidades que están llegando a mi vida y por supuesto ustedes siempre serán parte de cada momento importante. Como dicen en mi bello país Puerto Rico: 'Seguimos pa´lante'. Gracias con todo mi corazón", expresó. Además de conducir el segmento Gangas + Deals en Despierta América (Univision), Aleyda presentaba El News Café, programa que se transmite a través de Univision 23. Las reacciones de sus compañeros de cadena no se hicieron esperar, empezando por el chef Yisus, quien coincidió con Aleyda el año pasado en ¡Mira quién baila! "Por aquí seguiré disfrutando de tu brillo. No te pierdas", escribió el chef. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz y el chef Yisus | Credit: Instagram Aleyda Ortiz "Dios contigo mi Aleyda. Emocionada por ver todo lo bueno que él tiene preparado para ti. Ahora es que falta mambo. Un abrazote", expresó, por su parte, Francisca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hace más de medio año que se retiró de la televisión para poder dedicarle más tiempo a su familia, Ana Patricia también tuvo palabras llenas de cariño para Aleyda. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en Despierta América | Credit: Instagram Aleyda Ortiz "Todo en esta vida son etapas y, aunque muchas de ellas sean maravillosas, tienen que culminar para seguir adelante, crecer y desenvolverte. Con tu buen corazón, carisma y talento siempre tendrás un mundo lleno de oportunidades. Este es el comienzo…", compartió Ana Patricia.

