Aleyda Ortiz agradece las muestras de apoyo y cariño del público tras su ausencia en En casa con Telemundo La conductora puertorriqueña hace varias semanas que no se deja ver en el show de las tardes de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz abrió ilusionada el año pasado un nuevo capítulo en su carrera de la mano de Telemundo tras finalizar su ciclo en Univision. La presentadora encontró su lugar en la cadena en En casa con Telemundo, show que conducía junto a Carlos Adyan y Andrea Meza. Desde hace varias semanas, sin embargo, la que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina dejó de aparecer en el show, lo que encendió todas las alarmas respecto a su incierto futuro en el programa. Si bien la conductora no ha querido pronunciarse al respecto, se supo que "no llegó a un acuerdo" con la compañía a la hora de negociar su contrato. Motivo por el que no ha estado apareciendo en el show. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz y Carlos Adyan en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Desde que se conociera la noticia, Aleyda no ha dejado de recibir mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores a través de las redes sociales. "Aleyda, has hecho mucha falta en En casa con Telemundo", comentó una televidente del programa en una de las últimas publicaciones de Aleyda en Instagram. A lo que la conductora respondió: "Yo los extraño mucho también". Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz "La vida es y será siempre un viaje de muchas maneras. Vivir para viajar y no solo pagar, disfrutar, conocer diferentes culturas, gastronomía, etc. Confío en Dios que pronto estés haciendo lo que haces tan excelentemente bien . Se te extraña demasiado", se puede leer en otro de los comentarios que le han dejado a Aleyda estos días a través de las redes. "Gracias", no tardó en reaccionar la presentadora. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aleyda, quien supera el medio millón de seguidores en Instagram, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre su salida de En casa con Telemundo. Lo que sí ha hecho, como se puede apreciar, es agradecer las muestras de apoyo que no ha dejado de recibir. No hay duda de que el público de En casa con Telemundo extraña, y mucho, a Aleyda.

