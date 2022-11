¡El fichaje estrella que se podría estar cocinando para La casa de los famosos 3! Aunque ha dicho que no en el pasado a esta jugosa propuesta, esta celebridad acaba de dejar una puerta abierta. "Estoy ahorita aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera entrega de La casa de los famosos ya se está preparando y viene dispuesta a arrasar con sus nuevos y exclusivos fichajes. Aunque son varios los nombres que ya pululan por las redes, ninguno ha sido confirmado al cien por cien. Eso sí, los seguidores del programa ya han comenzado hacer sus propuestas y sus apuestas de quiénes darían un gran juego dentro de la casa. Uno de los nombres que más resuena y que, además, ha hablado estos días de si participaría en el reality show, es una de las mujeres más populares en este momento. Su nombre está a la orden del día y todo el mundo quiere saber más de ella después de protagonizar un duro episodio mediático. Jimena Gállego Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego Se trata de Aleska Génesis, la modelo venezolana que ha sido señalada por su expareja Miguel Mawad en las últimas semanas. Sus supuestas consultas a una bruja para que fortaleciera su relación con Nicky Jam, la puso en el punto de mira no de la manera más agradable. Ahora es ella la que ha decidido hablar y contar su vedad. Durante su entrevista con Carlos Adyan para su programa En casa con Telemundo no cerró la puerta al reality estrella del momento. Aleska Genesis Credit: Instagram/@encasacontelemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me lo han propuesto varias veces. Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé, yo estoy ahorita aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo", dijo la modelo. Si bien no dijo un sí rotundo, tampoco fue un no. La puerta está abierta y, de concretarse, sería uno de los bombazos y fichajes más fuertes de toda sus ediciones por todo lo que tiene que ofrecer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El fichaje estrella que se podría estar cocinando para La casa de los famosos 3!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.