El candente proyecto que unirá a Alejandra Guzmán, Laura León y Cristián de la Fuente Alejandra Guzmán, Laura León y Cristián de la Fuente se unirán a la segunda temporada de la exitosa serie original de ficción El juego de las llaves. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; John Parra/Getty Images for Spotify; Medios y Media/Getty Images Alejandra Guzmán, Laura León y Cristián de la Fuente se unirán a la segunda temporada de la exitosa serie original de ficción El juego de las llaves. También se unirán al elenco Bárbara López, Michelle Rodríguez y Gustavo Egelhaaf. El juego de las llaves es una provocadora serie de ficción de media hora en español que sigue a cuatro parejas y amigos que deciden intercambiar parejas y deben enfrentar el impacto de sus decisiones y sus graciosas repercusiones. La serie, nominada a los premios GLAAD como Mejor Serie de Televisión en Español, cuenta con un elenco estelar que incluye a Maite Perroni (Cuidado con el ángel, Rebelde), Sebastián Zurita (Corazón salvaje), Marimar Vega (La boda de Valentina, Amor de mis amores), Horacio Pancheri (Un camino hacia el destino), Humberto Busto (Oso polar), Hugo Catalán (Falsa identidad), Ela Velden (A que no me dejas) y Fabiola Campomanes (Teresa, mi corazón es tuyo). La ganadora del Grammy latino, Alejandra Guzmán, es conocida por su papel en Una familia con suerte y, más recientemente, fue coach en La voz… México y La voz en Estados Unidos, la versión en español de la competencia de canto The Voice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La iconicá actriz y cantante mexicana Laura León es conocida por sus roles en exitosas telenovelas como Dos mujeres un camino, El premio mayor y Mujeres engañadas, cuyas canciones principales también interpretó y se convirtieron en clásicos de la cultura popular Latinx. El actor internacional Cristián de la Fuente es reconocido por sus papeles protagónicos en Amor bravío, Quiero amarte y Sueño de amor. También ha actuado en varias películas y series de TV en inglés, como In Plain Sight, Driven, Basic y CSI: Miami. El juego de las llaves fue creada por Marisa Quiroga y desarrollada por Patrick McGinley, Veronica Bellver y Sandro Halphen de Corazón Films, junto a Amazon Prime Video y Pantaya. Las nuevas temporadas de la serie serán dirigidas por Kenya Márquez, Javier Colinas y Roberto Fiesco y producidas por Pantaya y Corazón Films.

