En medio de la polémica con su hija, ¡Alejandra Guzmán honrará el Día de las Madres en televisión! La hija de Enrique Guzmán cantará en un concierto especial organizado por Latin Grammys y retransmitido en Univisión. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la tremenda polémica desatada por su hija Frida Sofía, alrededor de sus escalofriantes declaraciones referentes a su abuelo, Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán continúa adelante con su carrera después de que su controversial entrevista con Adela Micha viera la luz. La gran artista y famosa rockera, presumió feliz en sus redes que el próximo Día de las Madres participará en un importante evento para honrar a las mamás del mundo en un impactante concierto conducido por Thalía. "El Día de las Madres celebramos a esas mujeres, grandes entre las grandes, de nuestra música latina: Alejandra Guzmán, Leslie Grace, Vikky Carr, Milly Quezada, Cazzu, Raquel Sofía, Shaila Dúrcal, Lila Downs, Olga Tañón, Yuri... Un evento único, conducido por Thalía. Latin Grammys celebra Ellas y su música. domingo 9 de mayo a las 8 por Univisión", expresó el comercial de la cadena. Alejandra Guzmán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus fans se mostraron muy felices ante la noticia: "¡Sigue adelante! Aunque te digan que lo material no lo es todo, sí ayuda, y tener un techo donde no pasar frío o calor, eso es una manera válida de recibir y dar amor. Mira hacia arriba y grita en las manos del Creador de cielo y tierra, ponle todo, hasta las debilidades que todos tenemos", le animaba una de ellas. "Mi madre cometió muchos errores, pero cuando me convertí en madre, aprendí que su mala crianza y su difícil niñez la hizo ser de una manera. Se me murió hace un año y medio y daría lo que no tengo por tenerla. Esta chica no sabe el dolor que se pasa cuando uno pierde a su madre, con miles de defectos, pero madre solo hay una", escribió alguien más.

