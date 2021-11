EXCLUSIVA Alejandra Espinoza revela qué es lo más difícil de trabajar con su esposo en Nuestra Belleza Latina El esposo de la carismática conductora mexicana es el director artístico del programa. "NBL es un show que los dos amamos y que a los dos nos gusta mucho", asevera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: UNIVISION (x2) Nuestra Belleza Latina (Univision) no solo cambió en 2007 la vida profesional de Alejandra Espinoza, también la personal. La carismática presentadora, quien hoy conduce la duodécima temporada del programa de telerrealidad que vio nacer su carrera en la televisión hace más de una década, conoció en el show a quien se convertiría en su esposo y años más tarde en el padre de su hijo: Aníbal Marrero, quien actualmente es el director artístico de NBL. ¿Pero cómo es para la también actriz mexicana, quien el próximo año protagonizará para Televisa la telenovela Corazón guerrero, trabajar con su pareja en el show? "Lo más difícil es en las mañanas qué va a pasar con nuestro hijo, quién lo va a cuidar", confiesa entre risas Alejandra a People en Español "Una vez se resuelve la situación de Matteo ya todo fluye. Aníbal está en lo suyo, yo estoy en lo mío y cada quien hace su trabajo". "Yo creo que también estamos un poquito acostumbrados a hacerlo juntos, imagínate desde el 2007 prácticamente trabajamos juntos, entonces lo complicado es en la casa, esa decisión de qué va a pasar, quién va a llevar al niño, dónde se va a quedar", asevera. Aníbal Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero en una gala de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Espinoza, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, reconoce que le encanta trabajar con su esposo porque "me da una seguridad que no me da nadie". "De repente cuando entra en mi camerino y le gusta cómo me veo o le gusta el trabajo que estoy haciendo ya eso me hace sentir muy bien", admite la presentadora. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en un ensayo de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Como fanática del show que es, Alejandra señala que disfruta mucho comentar con su esposo en la casa lo que va sucediendo con las participantes a lo largo del programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLEÍN "La verdad es que sí nos gusta mucho hablar de Nuestra Belleza Latina igual que hablamos de los proyectos en los cuales cada uno esté trabajando", asevera. "Pero sí, de Nuestra Belleza especialmente [porque] es un show que los dos amamos y que a los dos nos gusta mucho". NBL 2021 llega a su gran final este domingo a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Alejandra Espinoza revela qué es lo más difícil de trabajar con su esposo en Nuestra Belleza Latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.