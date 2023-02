¡Imparable! Alejandra Espinoza suma otro importante logro profesional en México Tras 15 años de exitosa carrera, la carismática conductora y actriz mexicana se apoderará por primera vez del horario estelar dominical de Las Estrellas, una franja destinada hasta ahora a talentos de la talla de Galilea Montijo o Jacky Bracamontes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse en ella". Y Alejandra Espinoza es el claro ejemplo de ello. La carismática conductora y actriz mexicana, quien dio el salto a la televisión en 2007 tras ganar el exitoso reality show Nuestra Belleza Latina, lleva tres lustros en lo más alto de la televisión, y su carrera no deja de crecer. Tras 15 años siendo uno de los rostros más queridos y populares de la televisión hispana de Estados Unidos, Espinoza continúa sumando importantes logros profesionales a su imparable carrera, ahora también en México, tanto en el terreno de la actuación como en el de la conducción. ¿El más reciente? La conducción de un nuevo programa, Mi famoso y yo, que la llevará por primera vez a adueñarse del horario estelar dominical de la televisión mexicana, una franja destinada hasta ahora a conductoras de la talla de Galilea Montijo o Jacky Bracamontes, quienes han brillado en este espacio con programas como Pequeños gigantes o La Voz México. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Y es que, además de poder verse en Univision desde el domingo 19 de marzo, el programa que conducirá junto a Adal Ramones también se verá en México cada domingo a las 9 de la noche por Las Estrellas. Espinoza regresa así a la televisión mexicana tras triunfar el año pasado como protagonista de la telenovela Corazón guerrero, melodrama que se emitió en su día en la franja de tarde. Ahora, la esposa de Aníbal Marrero da un paso más allá y llega al prime time dominical de Las Estrellas como conductora de un programa familiar que promete conquistar a la audiencia. "No saben el sueño que para mí es trabajar con Adal Ramones", reconocía días atrás Espinoza en una entrevista para el programa Despierta América (Univision). "Dios ha sido muy generoso, muy bueno conmigo, me ha dado la oportunidad de trabajar con personas que admiro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la conductora le emociona mucho también poder trabajar de cerca con niños. "Trabajar con niños es un sueño, yo amo, tengo 32 sobrinos, con todos me llevo superbien, con mi hijo obviamente estoy tirada en el piso todo el tiempo con él, me siento muy cómoda". Imparable El éxito no deja de sonreírle a Alejandra. La presentadora condujo el jueves pasado la 35ª edición de la entrega anual de Premio Lo Nuestro. La gala de 3 horas arrasó en audiencia tras promediar más de 2 millones de televidentes (P2+), 2,267,000 para ser más exactos, según datos de Nielsen. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en Premio Lo Nuestro | Credit: Instagram Alejandra Espinoza ¿De qué va Mi famoso y yo? "Vamos a ver un programa donde vamos a conocer a 6 famosos con 6 niños que tienen 6 sueños distintos, entonces el famoso va a conocer prácticamente a su niño y juntos van a hacer hasta lo imposible para que ese sueño se cumpla", explicó Alejandra. "Son sueños muy bonitos".

