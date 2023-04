Alejandra Espinoza ¡protagonizará serie! La conductora y actriz mexicana regresará a la actuación tras Mi famoso y yo (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza no pudo asistir este jueves a la entrega de premios Latin American Music Awards. La conductora y actriz mexicana se encuentra grabando en México el programa Mi famoso y yo, que Univision transmite los domingos a las 8 p. m., hora del Este, en competencia directa con la edición especial de La casa de los famosos (Telemundo). "Estoy muy contenta con cómo el público ha recibido Mi famoso y yo. Me emociona muchísimo saber que ya vamos a llegar a las últimas semanas donde ya todo se va a ver mucho más claro, donde ya vamos a tener una noción más directa de quién se convertirá en el ganador", expresó Espinoza en una reciente entrevista para el canal de YouTube Ernesto Buitron News. "En la conducción me siento muchísimo más cómoda, es algo que llevo haciendo ya desde hace muchos años, pero la novela [refiriéndose a Corazón guerrero] también lo disfruté mucho y yo creo que el tener la oportunidad de hacer ambas cosas acá en Televisa me ha hecho sentir muy agradecida primeramente porque me dan la confianza y también contenta, contenta de repente de salir aquí a la calle y que los niños me reconozcan eso es muy bonito", compartió. A pesar de que la competencia de niños que presenta junto a Adal Ramones no ha llegado a su fin, la que fuera ganadora de la primera edición del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina ya tiene un nuevo proyecto en puertas, esta vez en el terreno de la actuación. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Después de Mi famoso y yo me voy a Guadalajara a grabar una serie", contó la presentadora, quien solo en la red social Instagram supera los 3 millones y medio de seguidores. El proyecto no será en esta ocasión para TelevisaUnivision. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Es para Lifetime", avanzó Espinoza. "Voy a estar grabando en Guadalajara unas semanitas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no puede compartir aún muchos detalles al respecto, la actriz sí confirmó que será la protagonista. "Estoy muy contenta", expresó. "Yo todo proyecto que hago en mi vida lo hago como si fuese el último, siempre para mí son superimportantes y este obviamente no es la excepción". Una vez concluyan las grabaciones de esta serie, la actriz espera poder descansar. "Me voy a tomar unas vacacioncitas bien merecidas para estar con mi hijo en Los Ángeles".

