Primeras imágenes y detalles de la nueva aventura actoral de Alejandra Espinoza La conductora y actriz mexicana ya graba en México esta historia en la que también participa el galán de telenovelas Juan Soler. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en las grabaciones de su nuevo proyecto | Credit: Instagram VIP 2000 TV Hace unos días, Alejandra Espinoza daba a conocer en una entrevista para el canal de YouTube Ernesto Buitron News que iba a protagonizar una serie en México. "Después de Mi famoso y yo me voy a Guadalajara a grabar una serie. Es para Lifetime", informaba sin dar más detalles. "Estoy muy contenta. Yo todo proyecto que hago en mi vida lo hago como si fuese el último, siempre para mí son superimportantes y este obviamente no es la excepción", agregaba. La carismática conductora y actriz, quien el año pasado protagonizó la exitosa telenovela Corazón guerrero junto al actor mexicano Gonzalo García Vivanco, ya se encuentra inmersa en las grabaciones de esta serie, cuyos detalles por fin han quedado al descubierto. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina protagonizará uno de los 12 episodios unitarios que conforman la segunda temporada de Amores que engañan, una coproducción de Lifetime, VIP 2000 y Yahayra Films que cuenta historias inspiradas en hechos reales sobre mujeres que salen adelante ante cualquier adversidad que la vida les presente. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en las grabaciones de su nuevo proyecto | Credit: Instagram VIP 2000 TV Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en las grabaciones de Amores que engañan 2 | Credit: Instagram Alejandra Espinoza En su episodio, Espinoza compartirá créditos con el actor argentino Juan Soler, quien la semana pasada concluyó su etapa como conductor del programa matutino mexicano Sale el sol. Juan Soler Juan Soler en las grabaciones de Amores que engañan 2 | Credit: Instagram VIP 2000 TV Curiosamente, Soler ya protagonizó el año pasado uno de los episodios de la primera temporada. En esa ocasión, su pareja en la ficción fue la actriz venezolana Gaby Spanic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amores que engañan presenta episodios independientes entre sí protagonizados por un elenco de primera línea en el que destacan nombres como Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Ariadne Díaz, Mark Tacher, Carlos Ponce y Cristián de la Fuente, entre otros. La nueva entrega de la serie dramática se graba desde principios de año en Guadalajara, México, y se estrenará próximamente a través del canal Lifetime.

