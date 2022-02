Alejandra Espinoza, la más orgullosa de la participación de su hermano en Exatlón Estados Unidos La carismática conductora y actriz mexicana se ha convertido en la mayor fan de su hermano, quien forma parte del Equipo Contendientes dentro la feroz competencia deportiva de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Miguel Ángel; Alejandra Espinoza | Credit: Telemundo; Instagram Alejandra Espinoza Miguel Ángel Espinoza, el hermano de Alejandra Espinoza, pisó con fuerza las arenas más feroces del planeta. Tras dos semanas de intensa competencia, el modelo y entrenador personal de 27 años de San Diego, California, quien forma parte del Equipo Contendientes (Equipo Azul), se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes favoritos para alzarse con la victoria. Los logros que ha conseguido hasta ahora dentro de la competencia deportiva de la cadena hispana que conduce Frederik Oldenburg junto a 'Chelly" Cantú hablan por sí solos. En su primera semana de concurso, Miguel Ángel ya consiguió destacar como "el atleta con más porcentaje de victorias" de la actual temporada hasta ese momento de la competencia. El joven atleta, que cuenta con 200 mil seguidores en Instagram, ha superado con sobresaliente las duras pruebas físicas y mentales a las que ha tenido que enfrentarse hasta ahora, demostrando que está más que preparado para llegar a la final y ser merecedor del trofeo. Miguel Ángel Miguel Ángel en Exatlón Estados Unidos | Credit: TELEMUNDO Aunque se encuentra desde principios de año grabando en México Corazón guerrero, telenovela que marca su debut como protagonista en Televisa, Alejandra ha estado desde un inicio muy pendiente de la participación de su hermano en la nueva temporada de Exatlón, como prueban los diferentes mensajes que ha compartido a través de las redes sociales. Miguel Ángel Miguel Ángel en Exatlón Estados Unidos | Credit: TELEMUNDO "Chingón bro, sigue así", comentaba hace unos días en una de sus publicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina no puede estar más orgullosa del desempeño que está teniendo su hermano dentro de la competencia. "Ay mi vida, estás bien flaquito", escribía este martes en Instagram la conductora. Exatlón Estados Unidos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

