Alejandra Espinoza responde: ¿permitiría a su hijo participar en un reality como Mi famoso y yo? Exclusiva: La actriz y presentadora habla sobre su rol de conductora en el nuevo concurso de Univision y opina si dejaría a su hijo ingresar a un programa en esta "difícil" industria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 16 de marzo hizo su debut en Univision el reality Mi famoso y yo con la Alejandra Espinoza y Adal Ramones al mando. Aunque el estreno se vio empañado por la fuerte competencia de Telemundo y La Casa de los famosos, el reality ha generado grandes expectativas no solo por sus conductores y panel de jueces —integrado por la influencer Kimberly Loaiza, el cantautor Julión Álvarez y el actor Gabriel Soto— si no porque en el programa veremos las conmovedoras historias de seis niños que buscan cumplir su más caro anhelo con la ayuda de un famoso. "Son seis sueños y en estos seis sueños hay un niño y un famoso. Por eso es que no se pueden perder desde el día uno Mi famoso y yo porque ahí van a conocer el sueño y van a ser los dos representantes de ese sueño: el niño y el famoso", explica la mamá del adorable Matteo Marrero al programa People VIP de People en Español. "Ese niño y ese famoso van a hacer absolutamente de todo lo que les toque para poder cumplirlo. Van a bailar, cantar, actuar, van a hacer comedia, [van a hacer] lip synching, [van a] aventarse de un paracaídas sin es necesario para cumplir su sueño". Los pequeños concursantes, cuyas edades oscilan entre los cinco y los seis años de edad, fueron elegidos por medio de un riguroso proceso de más de seis meses realizado en México y Estados Unidos. Laura León, Mariana Echeverría, Cecilia Galliano, Edwin Luna, el ex Timbiriche Diego Shoening y Lambda García son las celebridades que estarán a cargo de ayudarlos a alcanzar sus sueños. Alejandra Espinoza Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo cool de este show es que tanto el famoso como el niño van a tener que salir de su zona de comfort; Va a ser muy divertido e inspirador", asegura. "El sueño del niño está en juego y eso va a ser bonito de presenciar". ¿Y permitiría ella que su hijo Matteo participara en un show de este tipo, si él se lo propusiera? "Se me haría difícil; Obviamente lo apoyaría a más no poder", explica la orgullosa mamá. "[Yo] estaría ahí con él como mis papas estuvieron conmigo". "Pero ya que yo conozco cómo es esta industria, lo difícil que es, lo exigente que es, lo a veces [un] poquito desagradecida que es...no sé", prosigue. "Trataría de trabajar mucho con él en su mente pero pues sí lo apoyaría, ni hablar". Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

