Alejandra Espinoza y Francisca unen fuerzas en NBL contra Así se baila, ¿quién ganó? Así repercutió este domingo la emotiva vuelta de Alejandra Espinoza y el regreso de Francisca en el reñido duelo por la audiencia entre ambos programas de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Alejandra Espinoza y Francisca; Adamari López | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Nuestra Belleza Latina (Univision) se ha topado en su duodécima temporada con un rival muy fuerte a batir en el prime time dominical de la televisión hispana: Así se baila (Telemundo). Aunque el primer enfrentamiento entre ambos espacios televisivos se saldó con la victoria del programa de telerrealidad de Univision que conduce Alejandra Espinoza, la distancia entre NBL y Así se baila se ha ido acortando conforme han ido transcurriendo las semanas. Con el objetivo de recuperar el liderazgo perdido, NBL apostó en su gala más reciente por el regreso de una de sus reinas más carismáticas y queridas, Francisca, quien volvió a pisar el pasado domingo el escenario que vio nacer en su día su carrera televisiva para participar como Mela la Melaza en el reto de actuación al que tuvieron que enfrentarse sus concursantes. "Este escenario de verdad que fue el gran impulso para materializar todos mis sueños a nivel profesional, a nivel personal también. De verdad que esta oportunidad es única, es una oportunidad que hay que sacarle provecho, nos cambia por dentro, nos cambia por fuera, nos permite ganar gente que nos adora, que nos quiere y no se puede pasar a la ligera chicas, así que de verdad échenle ganas, brillen y aprovechen todo lo que les puede regalar", expresó. Francisca Francisca en NBL | Credit: UNIVISION Además de la participación de Francisca, el programa vivió el emotivo regreso de Alejandra Espinoza, quien se tuvo que ausentar la semana anterior debido a un problema de salud. "Antes de comenzar con el show quiero tomarme los primeros minutitos para poder decirles muchísimas gracias. Darle gracias a Dios porque estoy bien, estoy muy bien de salud. Yo, al igual que ustedes, tengo tanto momentos buenos como momentos malos, como las últimas semanas. Sé que muchos de ustedes, y sin conocerme personalmente, me quieren y me quieren bien, quieren que esté bien. Gracias por cada uno de sus mensajes, por cada una de las oraciones que hicieron por mí. Se los agradezco. Gracias a esas oraciones es que estoy aquí parada, fuerte, más fuerte que nunca", expresó emocionada la conductora. Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: UNIVISION Por si fuera poco, el show también contó con las participaciones de la actriz mexicana Marlene Favela y el galán cubano Pedro Moreno, así como la actuación musical de Chiquis. ¿Pero cómo repercutieron todos estos alicientes a la audiencia de NBL? El programa que conduce Alejandra experimentó durante su gala más reciente una ligera subida de audiencia con respecto a la semana anterior que, frente al bajón de audiencia que registró Así se baila (Telemundo), provocó que liderara su franja horaria de emisión. Adamari López Adamari López, jueza de Así se baila | Credit: Facebook Adamari López Domingo, 17 de octubre 1.NBL (Univision): 1,143,000 (P2+) 2.Así se baila (Telemundo): 896 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La distancia entre ambos shows se acrecentó respecto a la anterior semana, cuando NBL y Así se baila vivieron su duelo por la audiencia más ajustado hasta la fecha: Domingo, 10 de octubre 1.Así se baila (Telemundo): 1,086,000 (P2+) 2.NBL (Univision): 1,082,000 (P2+) Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

