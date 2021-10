El emotivo mensaje de Alejandra Espinoza en su regreso a Nuestra Belleza Latina Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, la presentadora mexicana retomó este domingo la conducción del programa de telerrealidad de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza regresa a NBL | Credit: UNIVISION Después de la tempestad siempre viene la calma. Recuperada por completo del problema de salud que sufrió recientemente y que la llevó a permanecer varios días hospitalizada mientras le realizaban los exámenes oportunos para esclarecer el motivo detrás de la repentina parálisis facial que sufrió, Alejandra Espinoza regresó este domingo a Nuestra Belleza Latina (Univision). Visiblemente emocionada, la presentadora mexicana, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, quiso tomarse los primeros minutos del show para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que recibió durante esos días tan difíciles para ella. "Antes de comenzar con el show quiero tomarme los primeros minutitos para poder decirles muchísimas gracias. Darle gracias a Dios porque estoy bien, estoy muy bien de salud. Yo, al igual que ustedes, tengo tanto momentos buenos como momentos malos, como las últimas semanas. Sé que muchos de ustedes, y sin conocerme personalmente, me quieren y me quieren bien, quieren que esté bien. Gracias por cada uno de sus mensajes, por cada una de las oraciones que hicieron por mí. Se los agradezco. Gracias a esas oraciones es que estoy aquí parada, fuerte, más fuerte que nunca", expresó al borde de las lágrimas. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en NBL | Credit: UNIVISION Espinoza también tuvo palabras de agradecimiento para Giselle Blondet, quien tomó la semana pasada las riendas de la conducción del programa en su ausencia. "Quiero agradecerte Giselle también porque de verdad yo sé que el hecho de que tú estuvieras aquí era lo que menos tenía que preocuparme porque no hay [mejor] persona como tú para manejar este barco, así que te lo agradezco de corazón", dijo Alejandra. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Giselle Blondet juntas en NBL | Credit: UNIVISION "Le agradezco de corazón a todo el equipo de NBL, a todo el equipo de Univision, a todos mis colegas de Univision que me estuvieron mandando mensajes. No tuve tiempo ni siquiera de contestarlos, pero de verdad que me siento muy, muy bendecida. Me siento muy, muy agradecida con Dios. De aquí en adelante todo lo que suceda se lo dejo en sus manos", prosiguió la carismática conductora, quien días atrás denunció que fue víctima de negligencia por parte de un 'mal neurólogo' que no supo diagnosticarla correctamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El regreso de Alejandra se vivió con emoción en las redes sociales, donde muchos televidentes no tardaron en expresar su alegría por verla nuevamente conduciendo el programa. "Eres la estrella de la gala, ya te extrañaba", "Me alegra verte y saber que estás bien" o "Toda una reina, siempre bella y con elegancia", se puede leer entre los mensajes que recibió. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en NBL | Credit: UNIVISION NBL se transmite los domingos a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

